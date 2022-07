Jordan Peterson responde à suspensão do Twitter — CMIO

O polêmico autor se recusou a pedir desculpas por seu post sobre um ator transgênero

O autor e psicólogo clínico canadense Jordan Peterson disse que “prefiro morrer” do que excluir um tweet sinalizado e não se desculpará por suas opiniões se a suspensão do Twitter for suspensa. A conta de Peterson foi suspensa esta semana por causa de um tweet sobre o Mês do Orgulho LGBT e um ator transgênero.

“Twitter [is] um buraco de rato, em última análise, provavelmente contribuí para isso, enquanto tentava usar, entender e dominar essa plataforma horrível e tóxica ”, Peterson disse ao National Post esta semana.

“Se eu não puder voltar porque não vou me desculpar, não me importo.”

“Não há regras no Twitter exceto não fazer o que não gostamos hoje” disse Peterson. “Eles são sempre aplicados post hoc por algoritmos e idiotas empenhados em manter sua superioridade acordada.”

Peterson insistiu que “prefiro morrer” do que ser forçado a remover seu próprio tweet.













Segundo relatos, no tweet removido, Peterson estava comentando sobre uma notícia sobre o ator Elliot Page, anteriormente conhecido como Ellen Page, que estrela a série da Netflix ‘The Umbrella Academy’ e ganhou uma indicação ao Oscar pelo papel principal em o filme de 2007 ‘Juno’. Page se assumiu como um homem trans em 2020.

“Lembra quando o orgulho era pecado?” Peterson escreveu, referindo-se ao Mês do Orgulho LGBT. Ele acrescentou que “Ellen Page acabou de ter seus seios removidos por um médico criminal.”

A filha de Peterson, Mikhaila Peterson, postou uma captura de tela do aviso que seu pai recebeu do Twitter. A plataforma de mídia social disse que a conta de Peterson foi suspensa por violar a política que proíbe “conduta odiosa”, que inclui fazer ameaças e assédio com base na identidade de gênero.

Peterson, cujos livros incluem ’12 Rules for Life: An Antidote to Chaos’, é conhecido como um forte crítico do “cancelar cultura”, politicamente correto e política de identidade. Os opositores frequentemente realizavam protestos em eventos que ele participou. Ele tem cinco milhões de inscritos em seu canal no YouTube.