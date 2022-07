Segunda mulher morta por tubarão no Mar Vermelho — CMIO

Autoridades locais fecharam parte do litoral para investigar a tragédia, disse o Ministério do Meio Ambiente do Egito

Uma segunda mulher morreu como resultado de um ataque de tubarão na costa do Mar Vermelho, perto da cidade egípcia de Hurghada, disse o Ministério do Meio Ambiente do país no Facebook neste domingo.

“Imediatamente ao receber informações sobre o ataque de tubarão a duas mulheres nadando perto do resort de Sahl Hasheesh, em Hurghada, a ministra do Meio Ambiente, Yasmine Fouad, deu a ordem para estabelecer um grupo de trabalho de especialistas das reservas naturais do Mar Vermelho”, disse. sua declaração lida.

A notícia de uma segunda vítima veio depois que uma mulher austríaca de 68 anos morreu em um ataque de tubarão. A vítima aparentemente perdeu uma perna e um braço e faleceu devido a um choque nervoso logo após ser transferida para o hospital privado Nile em Hurghada.

“Os especialistas estão revisando as circunstâncias do incidente para determinar com precisão por que o tubarão se comportou da maneira que se comportou e matou duas pessoas”. disse o ministério, oferecendo suas condolências às famílias dos falecidos.













A tragédia levou as autoridades locais no sábado a fechar parte da costa do Mar Vermelho e interromper todas as atividades nas proximidades por três dias, incluindo mergulho, snorkeling, windsurf e kitesurf.

Ataques de tubarões são raros no Mar Vermelho, embora um incidente notório tenha ocorrido em outubro de 2020, quando um menino ucraniano de 12 anos e seu guia turístico perderam membros após um ataque na costa de Sharm el-Sheikh.

Em dezembro de 2010, houve cinco ataques de tubarões perto da mesma cidade, que tirou a vida de um turista alemão e feriu gravemente três russos e um ucraniano.