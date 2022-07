Britânicos em risco de explosões de gás mortais – chefe de segurança – CMIO

Proprietários de imóveis que lidam com custos crescentes estão pulando verificações vitais de segurança, alertou o Gas Safe Register

Um em cada três lares britânicos vai pular uma verificação anual de segurança de gás este ano, aumentando o risco de explosões de gás potencialmente fatais, disse o diretor do Gas Safe Register, Bob Kerr, ao The Guardian no domingo. Kerr culpou as verificações de segurança perdidas ao aumento do custo de vida no Reino Unido.

Kerr disse ao jornal que, enquanto um serviço anual de caldeira custa cerca de £ 80 (US $ 96) e uma verificação de segurança para três aparelhos a gás chega a cerca de £ 60 (US $ 72), uma em cada três famílias optará por ficar sem este ano, mesmo que vazando tubos e aparelhos podem “levar a incêndios e explosões que custam vidas e destroem bairros”.

O alerta vem uma semana depois que uma explosão de gás destruiu uma casa em Birmingham, matando uma mulher de 79 anos e ferindo gravemente um homem. Os investigadores disseram que uma caldeira defeituosa pode ter desempenhado algum papel na explosão devastadora.













A inflação no Reino Unido atingiu uma alta de 40 anos de 9,1% em maio, enquanto a renda disponível das famílias cairá este ano na taxa mais rápida desde que os registros começaram na década de 1950, e os britânicos experimentarão o declínio mais acentuado nos padrões de vida desde 1956. acordo com o Escritório de Responsabilidade Orçamentária.

As contas de energia doméstica aumentaram em um recorde de 54% em abril e, com mais e mais proprietários sentindo o aperto, Kerr não é o único alerta oficial de segurança sobre consequências potencialmente mortais. A Brigada de Bombeiros de Londres (LFB) disse em maio que seus oficiais responderam a 100 incêndios em residências nos meses anteriores, iniciados por pessoas queimando madeira em fogueiras para se aquecer.

“A Brigada teme que contas de energia caras possam resultar em uma onda de incêndios à medida que as pessoas recorrem a meios alternativos para aquecer suas casas”. o LFB alertou em um comunicado.