Olaf Scholz diz que um mundo multipolar emergirá com muitos países influentes perseguindo seus próprios interesses

O mundo em 2050 será multipolar, com muitos países influentes, incluindo a Rússia, perseguindo seus próprios interesses, então o “grande tarefa” para o Ocidente é “para fazer isso funcionar”, O chanceler alemão Olaf Scholz disse no domingo.

Falando à CBS News, Scholz disse que o principal agora é fazer negócios “com muitos países para que você possa viver com uma situação quando surgir um problema”.

“Eu acho que o mundo em que vamos viver [in] 2050 será multipolar,” ele adicionou. “Muitos países serão importantes. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia e os países desta União, mas também a Indonésia e a Índia, ou África do Sul, países da [South America].”

O chanceler argumentou que “a grande tarefa” agora é “para fazer este trabalho,” acrescentando que “multipolar não é suficiente. Multilateral, trabalhando juntos por um futuro melhor, é isso que devemos almejar.”

Comentando a recente cúpula da Otan, que identificou a China como uma ameaça, Scholz disse que a declaração está totalmente alinhada com a estratégia que descreveu. Ele explicou que isso significa apenas que o bloco “está ciente dos problemas que podem surgir.” Scholz salientou que os membros da OTAN são democracias e, portanto, não são agressivos “para o resto do mundo,” mas estão simplesmente trabalhando “para um mundo onde a agressão não está funcionando”, acrescentando que as democracias permanecem “muito forte” porque eles são apoiados pelo povo.













“Mas devemos ser claros sobre essas ameaças que estão chegando ao nosso futuro. E isso vem das autocracias… porque elas tendem a ser agressivas”, ele disse.

Scholz considera o lançamento da ofensiva da Rússia na Ucrânia “um momento decisivo da política internacional”. Antes de fevereiro, ele disse: “muitos no mundo” esperava que o mundo moderno fosse diferente do que era no passado, quando “a força e o poder estavam decidindo o futuro dos países e não as regras e os acordos que temos entre os estados.”

Desde aqueles tempos no passado, tem havido “um acordo de que não deve haver tentativa de mudança de território… de mudança de fronteiras, de invasão do vizinho. E este acordo agora foi cancelado por Putin”, disse. ele disse.

Moscou alega que sua operação militar era necessária, pois todas as tentativas de chegar ao Ocidente e concordar com garantias de segurança falharam – e como resultado, a própria existência do Estado russo foi ameaçada.

Após o lançamento da operação na Ucrânia, a Alemanha reverteu sua política de longa data de não fornecer armas a países em conflito, a fim de começar a armar Kiev.

As observações de Scholz, no entanto, ecoam declarações recentes do presidente russo, Vladimir Putin. Falando no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin disse que desde o fim da Guerra Fria, novos centros de poder surgiram e eles têm o direito de proteger seus próprios sistemas, modelos econômicos e soberania.

Esses “mudanças tectônicas verdadeiramente revolucionárias na geopolítica, na economia global, na esfera tecnológica, em todo o sistema de relações internacionais” são “fundamental, fundamental e inexorável”, disse ele, acrescentando que os líderes da UE e dos EUA “desapego da realidade” acabará por levar à degradação.

O jornal alemão Allgemeine Zeitung informou recentemente que a China e a Rússia querem que o grupo de nações BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) se torne um contrapeso ao Grupo dos Sete (G7), dominado pelo Ocidente.