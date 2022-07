Universidade cancela palestra sobre gênero biológico — CMIO

Uma universidade em Berlim cancelou uma palestra da bióloga Marie Vollbrecht sobre o tema do gênero biológico depois que ativistas LGBT ameaçaram realizar um protesto, informou o jornal alemão Die Welt no domingo.

Vollbrecht, que tem mestrado em biologia, deveria participar do evento “Long Night of Science” de sábado, que acontece na Alemanha todos os anos e permite que grandes instituições científicas realizem palestras e demonstrações para o público em geral. Sua palestra deveria cobrir o tema do gênero biológico e explicar por que existem apenas dois sexos na biologia.

No entanto, ativistas de um grupo de esquerda chamado ‘Grupo de Trabalho de Advogados Críticos’ criticaram a tese de Vollbrecht como “não científico, desumano e hostil a queer e trans”. Acusaram a Universidade Humboldt (HU), onde o biólogo trabalha, de oferecer um palco para um “conhecido orador trans-hostil” e anunciou no Twitter que “não há lugar para hostilidade queer em nossa universidade. Nos vemos na rua!”

Conforme relatado por Die Welt, HU anunciou mais tarde que havia cancelado a palestra de Vollbrecht citando preocupações de segurança, acrescentando que eles foram informados pela polícia de que um protesto estava planejado para sua aparição e que uma contra-manifestação também era esperada.

“Lamentamos muito que a Sra. Vollbrecht não possa dar a palestra”, A chefe de comunicações da HU, Birgit Mangelsdorf, foi citada como tendo dito. Ela insistiu que a decisão serviu apenas para fins de segurança e que a universidade foi “procurando uma maneira que a Sra. Vollbrecht possa falar sobre seu trabalho no HU posteriormente.”

Mangelsdorf acrescentou que o que aconteceu não é o que o HU quer ou imagina. “Congratulamo-nos com a troca conosco, mesmo entre as mais diferentes opiniões”, ela disse, acrescentando que “não há censura”.

Vollbrecht teria afirmado que entendeu o desmoronamento da universidade para o que ela chamou de “ativistas violentos radicais que não entendem de biologia” mas encontrei “alarmante” Não obstante. Ela observou que não era mais possível falar de um debate objetivo enquanto os eventos estavam sendo cancelados por um “medo da violência” e acrescentou que o incidente recente é mais um exemplo de “os meios radicais usados ​​pelos ideólogos de gênero”.