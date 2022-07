A tomada de poder da UE usada para travar uma guerra econômica contra a Rússia – mídia – CMIO

O bloco está se tornando mais como uma organização militar sob pressão dos EUA, relata Spiegel

A liderança da UE realizou uma reunião concertada “guerra econômica” contra a Rússia em parte devido a preocupações de que os Estados membros possam ser prejudicados por sanções secundárias dos EUA, disse a revista alemã Spiegel em sua última edição. Sob o pretexto de punir Moscou por atacar a Ucrânia, a Comissão Europeia ganhou poder adicional, disse.

O relato detalhado das sanções da UE não mediu palavras ao descrever o esforço como uma forma de hostilidade contra Moscou. Spiegel chegou a telefonar para o coordenador-chefe do esforço, Bjoern Seibert, comandante-chefe do “guerreiros econômicos”, embora ele descarte o rótulo, dizendo que isso é “não é como a UE funciona”, segundo a edição de junho da revista.

Seibert é o chefe do gabinete da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ele tem sido o homem de ponta da UE para as sanções à Rússia desde novembro, quando o diretor da CIA William Burns fez uma visita inesperada a Bruxelas depois de ir a Moscou.

Bruxelas na época “temia que os EUA pudessem decidir unilateralmente sobre sanções” devido a uma potencial escalada na Ucrânia, disse Spiegel. As empresas europeias podem ser submetidas a sanções sem que Bruxelas tenha qualquer opinião e, para evitar isso, as autoridades da UE concordaram em preparar uma resposta unificada.

De acordo com a revista, Seibert e seu escritório receberam conselhos de autoridades americanas, como a vice-secretária de Estado Wendy Sherman e o vice-conselheiro de segurança nacional Daleep Singh. Os americanos trouxeram sua experiência em sancionar o Irã, a Rússia e a gigante chinesa de telecomunicações Huawei para a mesa. As ações da UE em relação à Ucrânia podem estar preparando o bloco para um futuro conflito com a China, disse Spiegel.

“Se os guerreiros econômicos em Washington e Bruxelas conseguirem o que querem, a guerra na Ucrânia criou o plano para uma espécie de OTAN econômica destinada a dissuadir autocratas agressivos”. disse.













À medida que a antiga comunidade econômica se reestrutura em uma “aliança de segurança”, Bruxelas promulgou dezenas de leis, contratou mais funcionários e ganhou força. “A Comissão usou habilmente a situação para garantir poderes adicionais”, um diplomata da UE em Bruxelas disse à revista.

Em janeiro e fevereiro, Seibert liderou uma campanha diplomática para reunir governos nacionais com o “guerra econômica” plano. Ele se certificou de que havia funcionários do Leste Europeu suficientes durante as conversas em grupo secreto para dar mais ímpeto à sua mensagem, disse o relatório.

Depois que as hostilidades na Ucrânia começaram no final de fevereiro, o Canadá deu uma reviravolta nas engrenagens da Europa, segundo Spiegel. A UE não queria impor cortes repentinos na energia russa, mas o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de repente anunciou um embargo de petróleo, com o presidente dos EUA, Joe Biden, seguindo o exemplo. Pouco depois, von der Leyen disse que a UE deveria acompanhar os norte-americanos, mas as nações dependentes do petróleo russo resistiram, atrasando em semanas o sexto pacote de sanções da UE.

Os burocratas da UE consideram seus esforços um grande sucesso, embora parte do impacto leve meses ou até anos para se materializar, dizem eles. Spiegel acredita que foi um saco misto, já que Moscou conseguiu combater algumas das restrições e está obtendo lucros recordes vendendo petróleo para a Índia, que o revende para países ocidentais. O confronto tornou-se um “guerra de trincheiras” neste momento, disse a revista.