Reino Unido quer reconstruir a Ucrânia com dinheiro russo — CMIO

O esforço pode ser financiado por meio de ativos confiscados de Moscou, disse a secretária de Relações Exteriores Liz Truss

O Reino Unido sediará uma conferência sobre a recuperação da Ucrânia no próximo ano, à medida que o conflito do país com Moscou continua, anunciou o Ministério das Relações Exteriores britânico.

A Conferência de Recuperação da Ucrânia deste ano começa na segunda-feira em Lugano, Suíça. A Grã-Bretanha planeja ocupar um lugar no conselho de supervisão do ano que vem e coordenar os esforços entre Kiev e outros países para reconstruir a nação, com um escritório previsto para ser instalado em Londres.

“Nós lideramos no apoio à Ucrânia durante a guerra e continuaremos a liderar no apoio ao Plano de Reconstrução e Desenvolvimento do governo ucraniano”, disse. A declaração da secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, preparada para a conferência de Lugano, diz.

Enquanto isso, o Reino Unido pretende seguir o exemplo do Canadá e apreender ativos russos no país e usá-los para apoiar Kiev, segundo Truss.

Falando ao Parlamento na semana passada, ela disse que o dinheiro deve ser distribuído para aqueles que sofreram com os combates na Ucrânia.













“Esta é uma questão que estamos trabalhando em conjunto com o Ministério do Interior e o Tesouro, mas certamente concordo com o conceito. Só precisamos acertar as especificidades disso”, disse. ela disse aos deputados.

O secretário de Relações Exteriores acrescentou que a nova legislação “provavelmente, mas não necessariamente” seria necessário para atingir esse objetivo. Citando o exemplo do Canadá, Truss se referiu à decisão do Senado canadense no final de junho de autorizar as autoridades a confiscar e vender ativos apreendidos da Rússia após o lançamento de sua operação militar na Ucrânia.

O Reino Unido congelou os ativos de vários magnatas russos, companhias aéreas e Sberbank, o maior banco da Rússia.

Na semana passada, o grupo G7 anunciou que continuaria a apoiar a Ucrânia e explorar “opções viáveis” para atender às necessidades de Kiev em ajuda humanitária e reconstrução, “incluindo o uso de ativos russos congelados”.