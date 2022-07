A UE sozinha deve fornecer meio trilhão de euros sob um projeto de plano, informou a Bloomberg

A Ucrânia está pedindo a doadores estrangeiros centenas de bilhões de dólares para reconstrução, com a UE contribuindo com a maior parte do pacote de assistência, informou a Bloomberg no domingo.

Um plano de 2.000 páginas para reconstruir a economia ucraniana deve ser apresentado esta semana durante uma conferência na cidade suíça de Lugano, disse a agência de notícias de negócios citando fontes anônimas.

A UE supostamente oferecerá mais de 500 bilhões de euros (US$ 523 bilhões), afirmou o relatório, e uma conferência de doadores pode ser realizada em novembro na República Tcheca, que assumiu a presidência rotativa da UE semestral este mês.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará na conferência de Lugano, disse a Bloomberg. Ela apresentará a proposta liderada pela UE para arrecadar dinheiro de potenciais doadores, como membros do G7, organizações multilaterais, Suíça e Noruega, disseram as fontes à Bloomberg, acrescentando que a UE provavelmente fará empréstimos para cobrir as despesas, semelhante à forma como levantou fundos para a resposta à pandemia de Covid-19.

A Ucrânia recebeu o status de candidata da UE no mês passado, no que autoridades europeias disseram ser um gesto amplamente simbólico para encorajar Kiev em sua luta contra a Rússia. Muitos em Kiev percebem isso como um passo importante para ingressar no sindicato e estão discutindo os benefícios que seu país poderia colher como membro pleno.













O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse que eles deveriam seguir o exemplo da Polônia sobre como obter subsídios do orçamento conjunto da UE. Varsóvia “aprendi a pegar o dinheiro europeu e gastá-lo de forma a conseguir mais”, o ministro disse à mídia local, dizendo que os ucranianos deveriam fazer o mesmo.

Ele acrescentou que a UE terá que fazer ajustes significativos para acomodar a Ucrânia como um novo membro devido ao tamanho de sua população. “Como o equilíbrio de poder mudará na União Europeia, digamos, um conjunto de Ucrânia e Polônia?” ele meditou. “Isso seria uma nova realidade.”

“É legal que esta próxima reforma seja responsável pela futura adesão ucraniana. Megalegal”, o principal diplomata explicou ao veículo de notícias Levyi Bereg.

O presidente Volodymyr Zeleksny disse em uma conferência da Otan em Madri na semana passada que Kiev precisa de US$ 5 bilhões por mês para cobrir seu déficit orçamentário. O líder ucraniano está convencido de que Kiev não concederá nenhum território à Rússia em troca de um cessar-fogo e afirma que o aumento do fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia mudaria a maré contra a Rússia.













Na semana passada, a Rússia informou ter tomado todo o território reivindicado pela República Popular de Lugansk. O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, disse na segunda-feira que a Ucrânia perdeu quase 5.500 soldados em apenas duas semanas de combates no leste, incluindo mais de 2.000 mortos.

A Rússia lançou sua ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.