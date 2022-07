Militares do Reino Unido atingidos por ataque cibernético — CMIO

As páginas do Twitter e do YouTube do Exército Britânico foram usadas para promover fraudes de criptomoedas e NFT

As contas de mídia social do Exército Britânico foram invadidas, revelou o Ministério da Defesa, com as páginas dos militares apresentando conteúdo relacionado a criptomoedas e NFT antes que o problema fosse resolvido.

Na noite de domingo, o ministério divulgou um comunicado dizendo que “a violação das contas do Twitter e do YouTube do Exército que ocorreu hoje cedo foi resolvida e uma investigação está em andamento”.

“O Exército leva a segurança da informação extremamente a sério e até que sua investigação seja concluída, seria inapropriado fazer mais comentários”. disseram os militares.

O exército britânico pediu desculpas pela “interrupção temporária” à sua alimentação e comprometeu-se a aprender as suas lições.

Pedimos desculpas pela interrupção temporária do nosso feed. Conduziremos uma investigação completa e aprenderemos com este incidente. Obrigado por nos seguir e o serviço normal será retomado agora. — Exército Britânico 🇬🇧 (@BritishArmy) 3 de julho de 2022

Segundo a mídia, a conta hackeada do Twitter apresentava mensagens relacionadas a tokens não fungíveis (NFT) – certificados exclusivos que declaram a propriedade de ativos digitais na web, como imagens, vídeos, arquivos de música, ativos de jogos ou até mesmo tweets. O cabeçalho do perfil da conta do militar foi alterado para parecer associado à coleção The Possessed NFT. O tweet fixado levou a um falso site de cunhagem de NFT.

Capturas de tela tiradas do site do exército no YouTube mostram que ele foi transformado em uma página da empresa Ark Invest, com vídeos sobre criptomoedas e imagens do empresário bilionário Elon Musk.

No momento da redação deste artigo, o canal do YouTube do Exército Britânico ainda não estava funcionando.













Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo hack.

O ataque ocorreu alguns dias depois que a chefe do Centro Nacional de Segurança Cibernética, Lindy Cameron, revelou que sua agência havia abordado “incidentes nacionalmente significativos” juntamente com centenas de ataques cibernéticos gerais que “afetam o Reino Unido mais amplamente a cada ano”.

O susto de domingo não foi a primeira vez que os militares britânicos foram alvejados. Em 2020, os invasores roubaram um banco de dados do contratado do Ministério da Defesa Interserve, que incluía detalhes de até 100.000 funcionários.