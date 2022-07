Preso suspeito de atirar no Dia da Independência — CMIO

Polícia deteve ‘pessoa de interesse’ de 22 anos em tiroteio em massa em Highland Park, Illinois

Autoridades prenderam um suspeito de atirar em Highland Park, Illinois, onde pelo menos seis pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas durante um desfile do Dia da Independência na segunda-feira.

O veículo do suspeito foi avistado por um policial por volta das 18h30 e após uma “breve perseguição” Ele foi levado sob custódia “sem incidentes”, autoridades confirmaram na noite de segunda-feira, cerca de nove horas após o tiroteio.

A polícia local e o FBI identificaram anteriormente Robert E. Crimo III, de 22 anos, como a principal ‘pessoa de interesse’ no ataque, e advertiram que ele deveria ser considerado armado e perigoso. As autoridades acreditam que houve apenas um atirador, mas ainda não apresentaram nenhuma acusação contra o homem detido.













O atirador abriu fogo no desfile do Dia da Independência de um telhado de um prédio comercial por volta das 10h15, ferindo dezenas e enviando centenas, incluindo famílias com crianças, para fugir em pânico. Cinco pessoas morreram no local, enquanto outra vítima morreu no hospital.