Nação do Báltico vê aumento das tarifas de eletricidade e gás — CMIO

As tarifas de gás e eletricidade na Lituânia serão significativamente mais altas a partir de 1º de julho, anunciou o governo do país na sexta-feira, prometendo ajudar a população com indenização.

Os preços do gás para as famílias lituanas aumentaram entre 27,5% e 41,5%, dependendo do seu consumo, de acordo com o Conselho Estadual de Regulação Energética.

Enquanto isso, os preços da eletricidade dobraram, mas os subsídios prometidos pelo governo devem compensar os custos crescentes, elevando as contas de eletricidade em 40%.

A tarifa mínima para eletricidade é agora de € 0,24 por megawatt-hora, com as famílias podendo receber uma compensação de € 0,09 por megawatt-hora.

Espera-se que os subsídios estatais ajudem cerca de 600.000 dos cidadãos mais vulneráveis. O governo lituano alocou € 570 milhões (US$ 593 milhões) para compensar os preços de eletricidade e gás este ano, dos quais € 365 milhões (€ 379,7 milhões) serão destinados à dívida do consumidor.

