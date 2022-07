Maior economia do mundo perigosamente perto da recessão — analistas — CMIO

JPMorgan Chase reduz sua previsão de crescimento para os EUA à medida que os consumidores reduzem seus gastos

O JPMorgan Chase revisou sua perspectiva de crescimento no meio do ano nos EUA, reduzindo drasticamente as expectativas de crescimento real anualizado do PIB real no segundo trimestre de 2,5% para 1%, informou a Bloomberg na sexta-feira.

O maior banco dos EUA também cortou sua projeção para o terceiro trimestre de 2% para 1%. No entanto, espera-se que o crescimento chegue a 1,5% nos últimos três meses do ano, impulsionado pela produção robusta de carros e inflação mais baixa, disseram analistas do JPMorgan.

O rebaixamento ocorre em meio a um aperto da política monetária, já que o Federal Reserve dos EUA responde à inflação com aumentos agressivos das taxas de juros. O Fed elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual em junho.

A previsão sombria seguiu um influxo de dados mais fracos no início desta semana, que mostraram que os gastos do consumidor nos EUA aumentaram menos do que o esperado em maio, uma vez que os veículos motorizados permaneceram escassos. Enquanto isso, os preços mais altos forçaram cortes nas compras de outros bens.

“Nossa previsão chega perigosamente perto de uma recessão”, Michael Feroli, economista-chefe do JPMorgan nos EUA, em nota vista pela agência.

“No entanto, continuamos a esperar que a economia se expanda, em parte porque achamos que os empregadores podem estar relutantes em dispensar trabalhadores, mesmo em um período de baixa demanda de produtos”.

