Alemanha emite alerta sobre gás russo — CMIO

Uma suspensão completa do fornecimento de gás natural da Rússia é uma possibilidade, alertou o chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha no sábado.

Em entrevista ao grupo de jornais Funke, Klaus Muller reiterou seu apelo para que as pessoas reduzam seu consumo e levantou temores de que a próxima parada para manutenção do gasoduto Nord Stream 1, uma importante artéria de gás, “se transformará em uma manutenção política de longa duração”.

No início desta semana, a Nord Stream AG, operadora do oleoduto submarino, disse que fecharia ambas as linhas da rota para reparos de 11 a 21 de julho. A Gazprom, acionista majoritária da empresa, diz que a manutenção foi programada e acordada com todos parceiros.

Muller disse que “Se, durante a manutenção, o fluxo de gás da Rússia for reduzido por um longo período de tempo por motivos políticos, precisamos falar mais seriamente sobre economia.”













Embora manter a energia fluindo para as residências seja uma prioridade, o funcionário não descartou a possibilidade de cortes de energia.

“As famílias privadas recebem proteção especial – assim como hospitais e asilos, por exemplo. Se houver racionamento, devemos primeiro reduzir o consumo no setor industrial”, disse. Muller foi citado como tendo dito.

“Aprendemos com a crise do coronavírus que não devemos fazer promessas se não tivermos certeza absoluta de que podemos mantê-las. No entanto, não vemos nenhum cenário em que não chegue mais gás à Alemanha”, disse. ele adicionou.

Além da manutenção planejada, que interromperá o fluxo de gás através do Nord Stream por 10 dias, a Gazprom foi forçada a reduzir os suprimentos em até 60% devido a problemas técnicos decorrentes das sanções ocidentais introduzidas contra Moscou por sua operação militar na Ucrânia. .

A Gazprom disse que a fornecedora alemã de equipamentos Siemens Energy não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás a uma estação de compressão a tempo, já que as turbinas reparadas para a rota de gás estão atualmente presas em uma instalação de manutenção no Canadá devido às sanções de Ottawa à Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT