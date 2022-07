Limite do G7 para reduzir pela metade o preço do petróleo russo – Tóquio – CMIO

O primeiro-ministro japonês diz que o petróleo russo não pode e não será comprado a um preço mais alto

O teto de preço do petróleo russo proposto pelo Grupo dos Sete forçará Moscou a vender petróleo por cerca de metade do preço de compra atual, segundo o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O mecanismo foi concebido para garantir que o petróleo russo “não vai e não pode ser comprado a um preço mais alto” do que o limite estabelecido, a Kyodo News citou Kishida durante um discurso em Tóquio no domingo.

Ele se referiu a um comunicado conjunto divulgado após uma cúpula dos países do G7 no final de junho. Naquela época, membros do grupo disseram que o transporte de petróleo e derivados russos poderia ser evitado, a menos que o combustível tivesse sido comprado a um determinado preço ou abaixo.

A limitação dos preços do petróleo faz parte de um conjunto sem precedentes de sanções impostas pelo Ocidente à Rússia por causa de sua operação militar na vizinha Ucrânia. Impedir que o petróleo russo chegue aos mercados globais reduziria drasticamente a receita de exportação do país.

“Devemos mostrar que a agressão vem com um preço alto” Kishida disse, acrescentando que a ofensiva da Rússia na Ucrânia fez os preços dispararem.

O primeiro-ministro japonês disse que pediu a outros líderes mundiais durante a cúpula do G7 no sul da Alemanha que trabalhem juntos na tomada de medidas contra o aumento dos custos.

