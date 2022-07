UE mira autoridade de sanções anti-Rússia — CMIO

Uma nova agência de todo o bloco, semelhante à OFAC nos EUA, poderá ser criada em breve, diz um alto funcionário

Os legisladores da União Europeia estão buscando uma nova autoridade para aplicar sanções contra Moscou pelo conflito na Ucrânia, disse Mairead McGuinness, comissária europeia de Serviços Financeiros, ao Financial Times no domingo.

De acordo com o funcionário, o bloco está considerando uma versão da UE do Office of Foreign Assets Control (OFAC), uma agência de inteligência financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, que lidera a aplicação de penalidades.

“Qualquer coisa que ajude os Estados membros a implementar [sanctions]e onde vemos supervisão e coordenação europeias… seria uma vantagem”, disse McGuinness. “A ideia de ter uma visão abrangente das sanções e sua implementação é uma que eu apoiaria.”

Ela acrescentou que, como alternativa, Bruxelas poderia autorizar sua planejada Autoridade Antilavagem de Dinheiro (AMLA) a supervisionar as sanções, alterando a legislação que está sendo debatida pelo Parlamento Europeu e pelos estados membros.













A política de sanções da UE enfrentou críticas pela aplicação desigual, com todas as medidas propostas pela Comissão Europeia e aprovadas pelas capitais da UE sendo implementadas por autoridades nacionais em todo o bloco de 27 nações.

McGuinness alegou que Bruxelas havia feito “progresso extraordinário” ao redigir as sanções e coordená-las com parceiros internacionais, e que houve “forte implementação em 27 maneiras diferentes de fazer negócios”.

“Em alguns países há uma forte infraestrutura na implementação de sanções e outros nem tanto” ela adicionou.

A Rússia foi atingida por uma ampla gama de sanções ocidentais devido ao conflito no leste da Ucrânia e à reunificação com a Crimeia em 2014. As penalidades foram substancialmente reforçadas desde 24 de fevereiro, quando Moscou iniciou sua ofensiva militar, transformando o país em um dos países mais países sancionados, junto com Irã, Cuba e Coreia do Norte.

