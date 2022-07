Empresas de energia dos EUA se preparam para crise de fornecimento – Reuters – CMIO

Espera-se que a demanda de energia do consumidor atinja altas históricas neste verão, e as concessionárias estão alertando que podem não ter o equipamento para manter a rede

Os fornecedores de energia americanos estão enfrentando escassez de fornecimento decorrente do aumento da pressão na rede devido às temperaturas recordes, à medida que as pessoas aumentam o uso de ar condicionado, informou a Reuters na quarta-feira.

De acordo com dados da Refinitiv, o clima nos EUA já foi cerca de 21% mais quente do que a média de 30 anos.

“Agências federais responsáveis ​​pela confiabilidade de energia, como a Federal Energy Regulatory Commission (FERC), alertaram que as redes na metade ocidental do país podem enfrentar problemas de confiabilidade neste verão, à medida que os consumidores ligam os aparelhos de ar condicionado para escapar do calor.”, afirma o relatório.

As empresas de energia estão preocupadas por não conseguirem encontrar as peças de reposição para consertar os equipamentos com rapidez suficiente para evitar interrupções, com algumas delas já relatando problemas devido ao calor. O Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), por exemplo, teve que pedir aos clientes que reduzissem o uso de energia e aumentassem a temperatura dos condicionadores de ar depois que seis usinas ficaram offline durante uma onda de calor em meados de maio.













Um mês depois, cerca de 200.000 casas e empresas em Ohio ficaram sem eletricidade depois que uma tempestade danificou as linhas de transmissão em todo o estado, e a operadora da rede foi forçada a cortar a energia em algumas áreas para evitar que as linhas restantes ficassem sobrecarregadas.

O relatório diz que as operadoras de rede estão atualmente enfrentando uma terrível escassez de transformadores, que convertem energia de alta tensão em eletricidade usada nas residências. E, de acordo com duas associações do setor, algumas delas tiveram que esperar um ano ou mais por peças de transformadores.













“Você não quer esgotar seu inventário porque você não sabe quando a tempestade está chegando, mas você sabe que está chegando… Se tivermos dias sucessivos de calor de 100 graus, aqueles transformadores de topo de poste, eles começam a estourar como Rice Krispies , e não teríamos a pilha de suprimentos para substituí-los,” Ralph Izzo, chefe do Public Service Enterprise Group (PSEG) Izzo, com sede em Nova Jersey, disse à Reuters.

De acordo com a agência de notícias, a fim de preservar as peças de reposição para condições climáticas inesperadas, as operadoras de serviços públicos vêm mudando seus hábitos de manutenção.

“Estamos fazendo muito mais emendas, juntando cabos, em vez de instalar novos cabos porque estamos tentando manter nosso novo cabo para estoque quando precisamos,” Nick Akins, chefe da operadora de rede AEP, com sede em Ohio, afirmou.

