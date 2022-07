China aumenta as importações de carvão russo – dados — CMIO

As entregas de carvão marítimo russo para a China aumentaram 55%, para 6,2 milhões de toneladas nos primeiros 28 dias de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, mostra o banco de dados Commodities at Sea da S&P. Em maio, a oferta também aumentou, aumentando 20% em relação ao ano anterior, para 5,5 milhões de toneladas.

“Apesar da menor demanda e maior produção doméstica de carvão, a China vem comprando significativamente [more] Carvão russo desde maio de 2022”, O diretor associado de inteligência de mercado global da S&P, Pranay Shukla, disse à CNBC. “Isso ocorre porque a Rússia vem oferecendo descontos muito altos nos preços internacionais do carvão vigentes.”

Shukla apontou que as importações gerais de carvão para a China continental foram menores devido à redução da demanda em meio às rígidas políticas de bloqueio do Covid.

A China é o maior comprador de carvão da Rússia, levando mais de 50 milhões de toneladas da commodity no valor de US$ 7,4 bilhões no ano passado por via ferroviária e marítima do Extremo Oriente da Rússia, segundo dados. A Rússia respondeu por cerca de 15% das importações totais da China e foi seu segundo maior fornecedor atrás da Indonésia.

Quase metade das importações da Rússia são de carvão metalúrgico e os compradores chineses estão interessados ​​em importar mais suprimentos, apesar da luta para garantir financiamento de bancos estatais preocupados com possíveis sanções.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT