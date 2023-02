FM alemão sob fogo por comentário de ‘guerra com a Rússia’ – CMIO

Políticos da oposição dizem que a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, não é adequada para o cargo

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, enfrentou ondas de críticas depois de dizer na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) que a Alemanha está em guerra com a Rússia. O comentário levou os políticos da oposição a questionar se ela está apta para o cargo.

“Uma declaração de Baerbock de que a Alemanha está em guerra com a Rússia mostra que ela não é adequada para seu trabalho”. A deputada Sahra Wagenknecht, ex-chefe do Partido de Esquerda no Bundestag, tuitou na sexta. Um ministro das Relações Exteriores deve ser um “top diplomata” e “não aja como um elefante em uma loja chinesa”, ela acrescentou, acusando Baerbock de “pisoteando” sobre a reputação da Alemanha.

Durante o debate na terça-feira, Baerbock disse que os países europeus estão “travando uma guerra contra a Rússia” e deve fazer mais para defender a Ucrânia.

A Alemanha precisa de um ministro das Relações Exteriores que seja capaz de atuar “como um diplomata responsável e não um incendiário” em meio ao conflito na Europa, disse Alice Weidel, co-presidente da direita Alternativa para a Alemanha (AfD) no Bundestag, acrescentando que um ministro das Relações Exteriores deve representar exclusivamente os interesses da Alemanha.













Gerhard Papke, um legislador regional da Renânia do Norte-Vestfália e presidente da Associação Germano-Húngara, acusado Baerbock de ser “completamente politicamente insano” por fazer a declaração.

MP Esquerda Selim Dagdelen exigiu que o chanceler Olaf Scholz forneça uma “imediato” explicação sobre se Baerbock tem o mandato de seu governo “por sua declaração de guerra.” Ele acrescentou que o ministro é uma ameaça à segurança do povo alemão.

Nem Baerbock nem Scholz responderam às críticas até agora. O Itamaraty afirmou que Berlim não faz parte do conflito entre Kiev e Moscou, em comunicado ao tablóide Bild.

“Apoiar a Ucrânia no exercício de seu direito individual de autodefesa… disse, apontando para a Carta da ONU. O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que a operação militar da Rússia na Ucrânia é “uma guerra contra a paz e a ordem europeias”, e isso é o que Baerbock quis dizer.

Moscou disse que as palavras de Baerbock apenas mostram que o Ocidente planeja esse conflito há anos.