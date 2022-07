OSCE planeja ficar na Ucrânia permanentemente

“Lamentamos a posição russa que impossibilitou a renovação dos mandatos da Missão Especial de Monitoramento e do Coordenador do Projeto na Ucrânia. Nos últimos cinco anos, a Missão Especial de Monitoramento tem sido os olhos e ouvidos da comunidade internacional na Ucrânia e a equipe do Coordenador do Projeto na Ucrânia continuou seu trabalho significativo, apesar da agressão contínua”, disse Rau.

No final de maio, a Rússia pediu à presidência polonesa que apresentasse um plano para encerrar a presença de campo do Coordenador do Projeto da OSCE na Ucrânia. O vice-representante russo na OSCE, Maxim Buyakevich, disse que Moscou não vê possibilidade de o coordenador continuar trabalhando após o término do mandato, no final de junho. Ele enfatizou que o modelo de interação entre o coordenador do projeto e as autoridades ucranianas não correspondia em nada à escala dos problemas existentes no país – em vez de ajudar a melhorar a legislação ucraniana e cumprir verdadeiramente as normas de direitos humanos, a presença de o coordenador “só se encaixa nos planos de patrocinadores estrangeiros das autoridades ucranianas.”