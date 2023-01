UE instada a recorrer ao gás do Azerbaijão – CMIO

A Hungria diz que Bruxelas deve priorizar a questão e garantir entregas diversificadas de energia

Hungria, Romênia, Bulgária e Eslováquia solicitaram que a Comissão Europeia (CE) alocasse fundos para o desenvolvimento de infraestrutura que permitiria o aumento das remessas de gás do Azerbaijão para a UE, anunciou Budapeste na terça-feira.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro da Economia do Azerbaijão, Mikail Jabbarov, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, instou Bruxelas a abordar a questão do fornecimento de energia. “como prioridade, e fornecer apoio financeiro.” Segundo o responsável, o investimento pretendido é necessário para construir novas instalações e atualizar a infraestrutura existente, o que permitiria aumentar os volumes de gás do Azerbaijão fluindo através da Turquia, Bulgária, Roménia, Hungria e Eslováquia.

Os projectos, que, segundo o responsável húngaro, deverão prever a segurança energética da Europa do Sul e Centro, vão incluir a construção de novas interligações e o reforço de capacidade das já existentes.

“Esta situação mostrará se a UE está pronta para dar um passo em direção a uma diversificação real da conversa que se ouviu até agora, sobre a importância da diversificação para a segurança do abastecimento na Europa Central”, disse. disse Szijjarto.













Em setembro passado, em uma reunião de ministros de energia das nações turcas, ele afirmou que as entregas de gás do Azerbaijão para a UE iriam dobrar nos próximos anos, o que a Hungria vê como uma oportunidade para diversificar o fornecimento de energia na região.

Além do gás do Azerbaijão, Budapeste está buscando aumentar as importações de Gás Natural Liquefeito através do terminal croata de gás super-resfriado em Krk, e desenvolver um campo de gás na Romênia.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores do país disse que a Hungria estava trabalhando em fontes alternativas para a importação de energia, mas enfatizou que no curto prazo é impossível substituir o petróleo e o gás russos.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, afirmou repetidamente que, ao recusar o fornecimento de energia da Rússia em favor das importações dos EUA, a UE está do lado perdedor, pois é forçada a pagar de cinco a dez vezes mais.

