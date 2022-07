“As pessoas devem viver livremente.” Por que os protestos começaram no Uzbequistão

MOSCOU, 4 de julho – RIA Novosti, Mikhail Katkov. As autoridades usbeques conseguiram resolver o conflito no Caracalpaquistão, que se intensificou recentemente, com baixas mínimas. Na república soberana, eles decidiram “proteger a autonomia das invasões do governo central” e organizaram protestos em massa. Sobre como os eventos se desenvolveram – no material da RIA Novosti.

Por que protestou

Mudanças na constituição estão sendo preparadas em Tashkent. Uma das principais inovações é a proclamação do Uzbequistão como estado social. Ao mesmo tempo, as emendas anunciadas em 25 de junho afirmavam que a República do Caracalpaquistão perderia seu status de “soberana”, perderia a oportunidade de se retirar do Uzbequistão por meio de um referendo, finalmente transferiria a economia para o controle do governo central e os deputados da legislatura local não poderia sentar-se simultaneamente no parlamento do país.

De acordo com testemunhas oculares, em 1º de julho, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Nukus, capital do Karakalpakstan, e houve tentativas de apreensão de prédios administrativos. Os confrontos começaram com a polícia. O resultado é pelo menos 18 mortos e 243 feridos, disse Abor Mamatov, representante do Gabinete do Procurador-Geral do Uzbequistão. 38 oficiais de segurança ficaram feridos. Em 4 de julho, 94 pessoas estavam em hospitais, algumas em estado crítico.

Segundo dados oficiais, o instigador da ação foi o jornalista e blogueiro Dauletmurat Tadzhimuratov, que postou uma mensagem em vídeo nas redes sociais convocando as pessoas a se reunirem para um comício em frente ao parlamento. Ele foi detido, os manifestantes garantiram sua libertação, mas os tumultos não pararam. No dia seguinte, um posto de controle em Nukus, um posto militar na região de Khojaly e um aeroporto internacional foram atacados. Caminhões foram incendiados em diferentes partes da cidade, a ponte sobre o canal Dostlik e vários outros edifícios foram danificados.

516 pessoas foram detidas, muitas foram logo libertadas. E Tadzhimuratov foi acusado de invadir a ordem constitucional do Uzbequistão.

Saída

O presidente Shavkat Mirziyoyev voou pessoalmente para Nukus para esclarecer o que havia acontecido. Ele pediu a revogação das emendas escandalosas, ficou indignado que a liderança local não relatou a reação negativa da população.

“Por que você não ligou e disse que as pessoas estavam insatisfeitas? Eu preciso do futuro do Karakalpakstan. Quem precisa desonrar nosso trabalho agora? Qual é o nosso objetivo? Devemos viver livremente. As pessoas devem viver livremente, independentemente de nacionalidade, religião e A reforma constitucional é feita para melhorar a vida das pessoas. Se os moradores do Caracalpaquistão estiverem insatisfeitos, nenhum artigo mudará”, disse o chefe de Estado.

E lembrou que nos últimos cinco anos, cerca de um bilhão de dólares foram enviados ao orçamento do Karakalpakstan. 65.000 famílias receberam assistência financeira. O PIB da república soberana triplicou. O número de crianças em instituições pré-escolares aumentou de 32 para 75 por cento.

Ao mesmo tempo, Mirziyoyev enfatizou que os infratores devem ser punidos. Até 2 de agosto, foi instaurado o estado de emergência, das nove da noite às sete da manhã – toque de recolher. As ruas serão patrulhadas por unidades policiais reforçadas. Quaisquer ações em massa são proibidas, as armas de caça serão temporariamente retiradas da população. A entrada e saída da república também foram restringidas.

Autonomia do deserto

Caracalpaquistão ocupa 37% do território do Uzbequistão, mas apenas cerca de dois milhões de pessoas vivem lá, seis por cento da população. A nação titular é considerada os Karakalpaks, um povo turco que está mais próximo dos cazaques e do Quirguistão. Há 32% deles na república. Aproximadamente o mesmo número de uzbeques, um pouco menos cazaques (26%).

Na década de 1920, o Karakalpakstan era uma região autônoma do Cazaquistão, de 1930 a 1936 fazia parte da RSFSR. Em seguida, essa unidade administrativa foi transformada em uma república socialista soviética autônoma e transferida para a RSS do Uzbequistão.

Em 1991, os Karakalpaks renomearam a região para uma república soberana. Eles formaram um governo e até elegeram um presidente. A primeira e última pessoa a ocupar esta posição é Dauletbay Shamshetov.

Já em 1993, o cargo foi abolido, transferindo as funções do chefe da república para o presidente do parlamento, e foi assinado um acordo de 20 anos com o Uzbequistão. A independência é apenas através de um referendo. A votação pode ser realizada até agora, mas mesmo as autoridades locais não veem sentido nisso.

“Não haverá retorno”

Caracalpaquistão é a região mais pobre do Uzbequistão. Não há abastecimento de água (na década de 1990, todos recebiam um balde por dia) e minerais. A maior parte da república é deserta.

“Mirziyoyev não usou os métodos de seu predecessor Islam Karimov – isso indica que o Uzbequistão está abandonando um governo duro e autoritário. Caso contrário, não teria havido 18, mas mais de 180 vítimas, como em Andijan em 2005″, disse o especialista Ásia Ajdar Kurtov.

Mirziyoyev declarou imediatamente que não haveria retorno ao primeiro. Ele prometeu melhorar as relações com o mundo exterior, para atrair investimentos. Se o presidente quebrasse sua palavra agora, isso afetaria duramente a diplomacia uzbeque.

Segundo o especialista, não deve haver problemas com a resolução do conflito em Nukus. “Os manifestantes detidos serão punidos de maneira reveladora, e o resto será tratado”, tem certeza Kurtov.

Os especialistas concordam que o Karacalpaquistão não tem perspectivas de conquistar a independência. Economicamente, tal estado seria completamente inviável. E os vizinhos Cazaquistão e Turcomenistão não vão querer assumir a responsabilidade por Nukus.