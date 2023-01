Trabalhadores da Amazon fazem greve ‘histórica’ – CMIO

Alguns funcionários do Reino Unido estão exigindo um aumento salarial e melhores condições, alegando que ‘os robôs são mais bem tratados’

Os trabalhadores sindicais da Amazon no Reino Unido estão em greve pela primeira vez. Eles estão reclamando que seus salários estão abaixo das taxas indexadas à inflação e estão descrevendo as condições de trabalho como “forte.”

Membros do Sindicato GMB que trabalham no armazém do varejista em Coventry votaram para realizar uma “histórico” ação industrial depois que a Amazon ofereceu um aumento de 50 pence por hora (62 centavos) no salário no mês passado. Os trabalhadores rejeitaram o que chamaram de “irrisório” aumento salarial, exigindo, em vez disso, um aumento para £ 15 ($ 18,48) por hora.

A greve de 24 horas começou na quarta-feira depois da meia-noite, com a GMB dizendo que espera que 300 funcionários de um total de 1.000 na fábrica participem da paralisação.

“Depois de seis meses ignorando todos os pedidos para ouvir as preocupações dos trabalhadores, o GMB insta os chefes da Amazon UK a fazer a coisa certa e dar aos trabalhadores um aumento de salário adequado”, disse. O organizador sênior do GMB, Stuart Richards, disse em um comunicado.

Em agosto passado, a Amazon ofereceu um aumento salarial entre £ 10,50 e £ 11,45 por hora, o que os funcionários entrevistados pela BBC disseram ser um “boca na boca” dados os lucros da empresa e a inflação em espiral.

“Essas pessoas trabalharam dois anos durante a pandemia, que viram as ações da Amazon dispararem, viram os lucros se tornarem inimagináveis”, disse. um funcionário do depósito da empresa, Darren Westwood, disse à mídia.













Os grevistas também reivindicam melhores condições de trabalho, reclamando de longas jornadas de trabalho, lesões frequentes e ritmo implacável de trabalho, além de um monitoramento agressivo e tecnológico dos funcionários.

“Alguém outro dia disse que somos tratados como robôs – não, robôs são tratados melhor.” Westwood disse à CNBC.

Em resposta, a Amazon disse em um comunicado que o tamanho da greve é “apenas uma fração de 1% de nossos funcionários no Reino Unido.” A ação ocorre quando a gigante da tecnologia dos EUA está demitindo 18.000 trabalhadores em todo o mundo em uma tentativa de se ajustar a uma desaceleração dramática nas vendas online, depois que os consumidores retomaram as compras offline pré-pandemia.

A empresa adiou a abertura de novos armazéns e interrompeu as contratações em seu grupo varejista. Anteriormente, a Amazon disse que planejava fechar três de seus depósitos no Reino Unido, o que afetará cerca de 1.200 funcionários.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT