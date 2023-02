Estado da OTAN revela seu maior pacote de armas para a Ucrânia — CMIO

O governo belga, no entanto, diz que é incapaz de fornecer tanques Leopard para Kiev depois de retirar a arma de serviço em 2014.

A Bélgica autorizou uma nova rodada de ajuda militar à Ucrânia no valor de € 92 milhões (US$ 100 milhões), o maior pacote de armas que o Estado da UE enviou a Kiev desde o início do conflito com a Rússia no ano passado. As armas incluirão munições antiaéreas, veículos blindados e granadas antitanque.

A decisão foi anunciada na sexta-feira, com autoridades belgas observando que algumas das armas viriam dos estoques existentes no país, enquanto a parte restante seria comprada diretamente dos fabricantes de armas.

“Desde o início desta guerra, nosso país fez muitos esforços para apoiar a Ucrânia”, disse. O primeiro-ministro Alexander De Croo disse a repórteres. “No total, o nosso país já deu 146 milhões de euros em ajuda militar. Hoje, o Conselho de Ministros decidiu enviar um novo pacote de 92 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia”.

Embora a ministra da Defesa, Ludivine Dedonder, tenha se recusado a fornecer números exatos do que Kiev receberá, ela disse que o pacote incluirá granadas, munições, mísseis antiaéreos, armas antitanque, veículos blindados leves, metralhadoras e rifles de assalto.













O pacote também inclui os mísseis ar-ar avançados de médio alcance (AMRAAMs) AIM-120, fabricados nos Estados Unidos, que Washington concordou em vender para a Bélgica em novembro. Embora tenha sido projetado para ser disparado de uma aeronave, o míssil também é compatível com o lançador terrestre NASAMS, vários dos quais foram fornecidos a Kiev por Washington.

De acordo com relatos da mídia local, o novo pacote de armas incluirá vários caminhões utilitários pesados ​​Volvo N10, que foram removidos do arsenal da Bélgica em 2021 depois que foram descobertos que forneciam “nenhuma proteção ou proteção insuficiente para a tripulação.” Várias dezenas de veículos táticos Iveco LMV também estão destinados à Ucrânia, mesmo depois que os militares descobriram uma falha de projeto em sua blindagem e decidiram eliminar gradualmente a plataforma até 2026. Autoridades disseram que alguns dos equipamentos passarão por manutenção antes de serem enviados, embora seja não está claro se isso resolverá os defeitos.

Dedonder explicou que Bruxelas não pode seguir os EUA, Alemanha e outros parceiros europeus e tanques de abastecimento para a Ucrânia, já que a Bélgica vendeu seus antigos tanques de batalha Leopard 1 para empresas privadas em 2014 e não tem arma comparável para oferecer.

“Não encontramos uma maneira de responder a essa pergunta. Não temos mais em estoque e não encontramos nenhuma unidade operacional no mercado”, ela disse, acrescentando que, embora o governo tenha abordado algumas empresas sobre a compra de tanques, não conseguiu encontrar um acordo razoável.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, mais tarde agradeceu a Bruxelas em um declaração postado no Twitter, dizendo que as armas serão “reforçar nossa defesa aérea, ajudar a deter os tanques inimigos [and] melhorar a mobilidade dos nossos defensores.”

A Rússia exortou repetidamente o Ocidente a parar “bombeando” Ucrânia com armas, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito e levaria a mais derramamento de sangue.