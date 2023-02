“A maioria dos cidadãos alemães está realmente chocada que o governo federal da Alemanha, liderado pelo chanceler Scholz e pela ministra das Relações Exteriores [Annalena] Baerbock, do partido Os Verdes, tenha concordado em fornecer armas e tanques da Alemanha”, disse Strache.

Referindo-se à decisão do governo federal, o ex-vice-chanceler austríaco observou que dois partidos da coalizão [Partido Social-Democrata e os Verdes] rejeitaram categoricamente a entrega de armas a zonas de guerra antes das últimas eleições.

De acordo com Strache, a Rússia, como sucessora da União Soviética, poderia “caracterizar e avaliar” a decisão do governo alemão como ato de um lado beligerante. Na opinião do ex-chanceler, este “é um desenvolvimento da situação extremamente perigoso que pode levar a uma escalada da situação militar na Ucrânia”, tendo também o potencial de espalhar a guerra na Europa.