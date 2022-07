Dois civis feridos em ataque aéreo israelense – militares sírios – CMIO

O bombardeio ocorreu algumas horas antes da chegada do diplomata iraniano à Síria

O Ministério da Defesa da Síria acusou Israel de ter ferido dois civis em um ataque aéreo em uma vila perto da cidade portuária de Tartus no sábado.

Os militares disseram que aviões de guerra israelenses sobrevoando o norte do Líbano dispararam mísseis contra várias granjas de frangos na vila de Hamidiyeh, ao sul de Tartus. O ataque ocorreu a poucos quilômetros ao norte da fronteira com o Líbano no início da manhã.

De acordo com Damasco, os bombardeios também causaram alguns danos à infraestrutura civil.

Os militares israelenses, de acordo com a prática de longa data, se recusaram a comentar o suposto ataque.

O aparente ataque ocorreu horas antes do ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, chegar à Síria para conversar com importantes autoridades sírias.













Israel atingiu vários alvos na Síria nos últimos anos com o objetivo de reduzir a influência de seu arquirrival Irã. Teerã tem sido um dos principais apoiadores do presidente sírio, Bashar Assad. De acordo com fontes do Wall Street Journal, as Forças de Defesa de Israel (IDF) têm coordenado seus ataques a alvos sírios com o Pentágono e o Comando Central dos EUA.

No mês passado, um ataque aéreo, supostamente de Israel, desativou o Aeroporto Internacional de Damasco. De acordo com os relatórios, os militares atacaram suprimentos de armas iranianos, que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) havia entregue à Síria usando aviões civis.

Antes disso, houve relatos de bombardeios de locais ao sul da capital síria e na região de Quneitra, no sudoeste da Síria.

Em meados de junho, o portal de notícias árabe Elaph informou que Israel havia enviado uma mensagem a Assad, alertando-o contra a construção de cooperação militar com o Irã. Caso contrário, Israel prometeu atacar um dos palácios presidenciais na Síria em seu próximo ataque, afirmou Elaph.

As autoridades sírias protestaram contra os ataques que se acredita serem do IDF, dizendo que eles violam a soberania do país e o direito internacional. Damasco também considera a presença dos EUA na base de Al-Tanf uma ocupação ilegal.