A intervenção dos EUA na Ucrânia pode desencadear um conflito mais amplo em toda a Europa, alertou Pyongyang

A Coreia do Norte condenou os Estados Unidos e outras potências ocidentais por fornecer tanques de guerra principais para as forças ucranianas, dizendo que Washington “guerra por procuração” contra a Rússia representa uma terrível ameaça à paz mundial.

Em comentários divulgados pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na sexta-feira, o alto funcionário do Partido dos Trabalhadores Kim Yo-jong – irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un – afirmou que o envolvimento dos EUA na Ucrânia “expôs todo o continente europeu ao grave perigo da guerra.”

Washington e seus aliados “estão destruindo a paz mundial e a segurança regional ao entregar uma quantidade astronômica de equipamento militar à Ucrânia, ignorando completamente as preocupações de segurança da Rússia”, ela disse, acrescentando que a decisão de fornecer tanques representa “uma grande ameaça e desafio para a segurança estratégica da Rússia.”













Depois de recusar repetidamente os pedidos de Kiev por blindagem pesada, as autoridades americanas finalmente cederam no início desta semana e concordaram em enviar à Ucrânia 31 tanques de batalha M1 Abrams. Embora as armas não cheguem ao campo de batalha até agosto, no mínimo, vários aliados, incluindo Alemanha e Polônia, também prometeram enviar seus próprios tanques Leopard 2 nas próximas semanas e meses.

Berlim inicialmente relutou em autorizar o envio do veículo de fabricação alemã, mas acabou aceitando a mudança sob pressão de outros membros da OTAN, permitindo que os aliados exportassem seus Leopards para a Ucrânia.

Kim passou a expressar “questão séria” sobre o potencial de escalada na Ucrânia, acusando os EUA de “expandindo ainda mais a guerra por procuração para destruir a Rússia.” No entanto, ela disse “não importa o quão desesperadas estejam as forças imperialistas aliadas”, todas as armas ocidentais fornecidas a Kiev seriam “queime e torne-se uma pilha de ferro.”

Moscou ofereceu advertências semelhantes sobre a intervenção estrangeira na Ucrânia, argumentando que o envio ininterrupto de armas serve apenas para prolongar o conflito e arriscar um confronto direto com a aliança da OTAN. As autoridades insistem que nenhuma quantidade de ajuda militar impedirá a Rússia de atingir seus objetivos, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarando que os tanques ocidentais irão “queimar” no campo de batalha ucraniano.