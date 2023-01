A inflação aperta o aprofundamento da desigualdade na Grã-Bretanha – dados – CMIO

O desempenho econômico medíocre do Reino Unido está pesando sobre a renda disponível entre os mais pobres, mostram os últimos números

As famílias mais pobres da Grã-Bretanha estão entre as mais atingidas pela crise do custo de vida, já que os padrões de vida estão lutando para acompanhar a inflação, de acordo com os últimos números divulgados pela Pesquisa de Finanças Domésticas do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quarta-feira.

A renda média disponível para o quinto mais pobre da população caiu 3,8% no ano fiscal até março de 2022, enquanto os salários e pagamentos de benefícios também não conseguiram acompanhar a inflação vertiginosa.

Os dados expõem como o aperto está aumentando a desigualdade no Reino Unido, à medida que uma lacuna intransponível se abre entre as famílias de renda mais alta e mais baixa. Também mostra a luta para elevar os padrões de vida desde que o país votou para sair da União Europeia em 2016, enquanto a desaceleração da economia britânica pesa sobre os salários.

A renda média disponível das famílias caiu 0,6% em relação ao ano fiscal de 2021, com expectativa de piora, já que a inflação atingiu os máximos de quatro décadas em novembro passado. Ao final do período coberto pelos dados do ONS, a inflação subiu para 7%.

Enquanto isso, o quinto mais rico teve um crescimento de 1,6% contra uma queda de 3,8% para os mais pobres e uma queda de 2,4% para o segundo quinto mais pobre das famílias.

Desde a votação do Brexit, os padrões de vida na Grã-Bretanha mal aumentaram. O quinto mais pobre viu sua renda média disponível cair de pouco mais de £ 16.217 (US$ 20.027) em 2016-17 para £ 14.508 (US$ 17.918) em 2021-22. Em contraste, o quinto mais rico passou de £ 63.201 ($ 78.044) para £ 66.002 ($ 81.503).

Durante o último ano, a divisão crescente foi impulsionada por salários e remunerações, que caíram 7,5% para as famílias mais pobres e cresceram 7,8% para as mais ricas.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT