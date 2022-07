Bild: Embaixador da Ucrânia Melnyk pode se tornar vice-ministro das Relações Exteriores

A mensagem do Bild veio em meio a inúmeras declarações controversas de Melnik, que a mídia alemã considerou escandalosas. Assim, em entrevista a um jornalista da Alemanha, onde a glorificação do nazismo é proibida por lei, Melnik chamou o cúmplice dos nazistas Stepan Bandera de “um lutador pela liberdade”. Ao mesmo tempo, segundo o diplomata, Bandera não tinha vínculos com a Alemanha nazista, e os assassinatos em massa de poloneses pacíficos por nacionalistas ucranianos na Volínia e na Galícia durante a Segunda Guerra Mundial se explicam pelo fato de que do outro lado “houve muitos assassinatos e atrocidades”.