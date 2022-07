OMS emite novo alerta sobre varíola dos macacos – CMIO

Os casos de Monkeypox triplicaram na Europa nas últimas duas semanas, revelou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira, alertando que “ação urgente e coordenada” É necessário.

De acordo com o diretor regional da OMS para a Europa, Dr. Hans Kluge, casos de varíola dos macacos foram relatados em seis novos países e áreas desde meados de junho, elevando o total para 31. Durante o mesmo período, o número de novos casos na região aumentou triplicou para 4.500.

O Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) revisará em breve sua avaliação da importância do surto, revelou Kluge. A posição atual do comitê é que o surto “não constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional”.

“Simplesmente não há espaço para complacência – especialmente aqui na região europeia com seu surto em rápida evolução que, a cada hora, dia e semana, está estendendo seu alcance para áreas anteriormente não afetadas”. disse o diretor regional.

Kluge delineou um conjunto de medidas que devem ser tomadas pelos governos para resolver o problema. Em primeiro lugar, disse ele, “Os países devem aumentar rapidamente a vigilância da varíola dos macacos, incluindo o sequenciamento, e obter a capacidade de diagnosticar e responder à doença.” O funcionário da OMS também enfatizou a necessidade de “investimentos sólidos em saúde pública”, bem como transparência nas políticas e comunicação do “mensagens certas” para o público.













Enquanto isso, Kluge disse que o “sitgmatização” dos gays está ameaçando a luta contra a doença, já que 99% dos casos ocorreram em pacientes do sexo masculino – a maioria dos quais sabe-se que fez sexo com outros homens.

“Sabemos de nossas lições sobre como lidar com o HIV como o estigma alimenta ainda mais surtos e epidemias, mas permitir que nosso medo de criar estigma nos impeça de agir pode ser igualmente prejudicial”, disse. ele disse.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, em 1º de julho, 5.783 casos de varíola foram registrados em 52 países, com o maior número relatado no Reino Unido (1.235 casos).

A OMS não está atualmente recomendando a vacinação em massa contra a varíola dos macacos. No entanto, em 28 de junho, o governo dos EUA anunciou que cerca de dois milhões de vacinas contra a varíola seriam distribuídas nos próximos meses entre “indivíduos de alto risco”.

Em 21 de junho, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou que “alguns homens gays e bissexuais com maior risco de exposição à varíola dos macacos devem receber vacinas para ajudar a controlar o recente surto do vírus”.

Os sintomas iniciais da varíola do macaco incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Uma erupção geralmente começa no rosto e depois se espalha para outras partes do corpo, embora a OMS tenha observado que os pacientes afetados pelo surto atual estão desenvolvendo lesões nos órgãos genitais e no ânus, e não desenvolvendo alguns dos sintomas tradicionais semelhantes aos da gripe. infecção.

O vírus pode ser transmitido através do contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias, bem como através de materiais contaminados.