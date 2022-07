John Bolton faz previsão para o conflito na Ucrânia — CMIO

Biden “cometeu erro após erro” ao lidar com a crise, diz o republicano e ex-assessor de segurança nacional dos EUA.

O presidente dos EUA, Joe Biden, não conseguiu deter a ofensiva russa na Ucrânia e agora não tem ideia do que fazer com o conflito em andamento, disse o ex-assessor de segurança nacional dos EUA John Bolton. Bolton também afirmou que um acordo entre Moscou e Kiev parece improvável no momento.

O político republicano, que é um crítico ferrenho da Rússia e uma das figuras mais agressivas do cenário político americano, apareceu na CBS no sábado, alegando que Biden havia “cometeu erro atrás de erro” ao lidar com a crise ucraniana.

O líder dos EUA tinha meios para impedir a operação militar russa, mas “não os exercitava”, ele insistiu. Segundo Bolton, Biden não deveria ter anunciado publicamente que tropas americanas não seriam enviadas à Ucrânia para “deixar o fardo da ambiguidade na Rússia”. A coisa certa a fazer para Biden também era aplicar sanções a Moscou antes do início da ofensiva, não depois de já ter começado, acrescentou.

Quanto à possibilidade de o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ser resolvido na mesa de negociações, o ex-assessor de segurança nacional dos EUA disse: “Não vejo nenhuma possibilidade de um acordo entre os dois.”













“Eu não acho [Russian President Vladimir] Putin está em posição de dizer que alcançou os objetivos da Rússia. Ele pode chegar a isso em algum momento. Pode ser mentira, mas ele encontrará uma maneira de parar as hostilidades em seus próprios termos. ele disse.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também “não tem flexibilidade para negociar neste momento”, como as pesquisas mostram que a maioria dos ucranianos se opõe a quaisquer concessões territoriais à Rússia, acrescentou.

“Então, infelizmente, particularmente para a Ucrânia, acho que isso continua por algum tempo”. Bolton disse sobre a luta.

Quando perguntado se a Casa Branca tinha uma estratégia vencedora na Ucrânia agora após quatro meses de conflito, Bolton respondeu dizendo: “Acho que não.”

“Acho que agora eles não sabem que resultado esperar; eles não sabem o que querem alcançar”, ele apontou.

“A estratégia inicial [of the Biden administration] era evitar uma derrota catastrófica” para Kiev, já que Washington esperava que a Ucrânia caísse em algumas semanas, disse o homem de 73 anos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Inteligência dos EUA define possíveis cenários para a Ucrânia

“Não vamos ficar muito empolgados com o fato de que a Ucrânia não foi invadida” ele pediu, acrescentando que “agora precisamos decidir quais são nossos objetivos.”

De acordo com Bolton, eles devem ser “ganhando novamente total integridade territorial e soberania para a Ucrânia”.

Biden abordou o conflito ucraniano durante a cúpula da Otan em Madri no início desta semana. “Não sei como vai acabar” ele disse, mas ao mesmo tempo jurou que “não terminará com uma derrota russa da Ucrânia na Ucrânia”.

Os EUA têm sido o maior apoiador de Kiev em meio à operação militar russa, fornecendo à Ucrânia bilhões de dólares em ajuda militar e financeira, bem como dados de inteligência. “Vamos ficar com a Ucrânia, e todos os [NATO] aliança vai ficar com a Ucrânia o tempo que for necessário”, disse Biden.













Putin também comentou sobre a ofensiva de Moscou na Ucrânia na quarta-feira durante a Cúpula do Cáspio no Turcomenistão, reiterando que a operação militar estava indo de acordo com o planejado e que todos os seus objetivos serão alcançados. “O trabalho está indo bem, ritmicamente… Não há necessidade de falar sobre o tempo”, o líder russo apontou.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.