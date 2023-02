Funcionário dos EUA quer assegurar aplicação de sanções antirrussas na Turquia e no Oriente Médio

Brian Nelson, vice-secretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, viajará na próxima semana à Turquia e ao Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos (EAU), para realizar conversações sobre a evasão das sanções americanas impostas à Rússia, informou no domingo (28) a agência britânica Reuters, citando um funcionário do Tesouro.