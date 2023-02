A embaixada disse que os russos não ficaram feridos nas explosões no Irã

MOSCOU, 29 de janeiro – RIA Novosti. Não há informações sobre os russos feridos nas explosões em Isfahan iraniano, todas as missões estrangeiras russas estão trabalhando normalmente, disse a embaixada russa no Irã.

“Estamos analisando cuidadosamente os relatos da mídia sobre incidentes semelhantes em outras cidades do Irã. Estamos em contato constante com os consulados gerais da Federação Russa em Rasht e Isfahan, bem como com outras organizações russas. Não há informações sobre vítimas entre os russos. cidadãos. Todas as missões estrangeiras russas no Irã estão funcionando normalmente” , – observa a embaixada em seu canal Telegram.