Novos contratos asiáticos dobram a receita do projeto de gás russo – Reuters — CMIO

A produção de gás natural liquefeito aumentou em até 10% no ano passado, diz o operador de Sakhalin-2

Espera-se que o projeto de gás natural liquefeito (GNL) Sakhalin-2 gere o dobro da receita em 2023 em comparação com seus ganhos antes que as sanções relacionadas à Ucrânia caíssem sobre o setor de energia da Rússia, informou a Reuters na quinta-feira, citando analistas do setor.

O impulso é atribuído aos contratos de longo prazo com clientes da região asiática, juntamente com os preços globais de energia mais altos.

Espera-se que acordos renovados com compradores asiáticos garantam a demanda de até 6,5 milhões de toneladas de combustível super-resfriado anualmente de Sakhalin 2, de acordo com cálculos da agência e dados de volume contratual fornecidos pelo grupo internacional GIIGNL de importadores de GNL.

Os contratos podem render até US$ 4,5 bilhões em receita para os acionistas da Sakhalin 2, que incluem a gigante estatal de energia Gazprom e as empresas japonesas Mitsubishi e Mitsui, de acordo com Masanori Odaka, analista sênior da equipe de gás e GNL da Rystad Energy.













A empresa deve gerar outros US$ 7,45 bilhões em 2023 se a produção permanecer em linha com 2022, enquanto suas vendas no mercado spot são mantidas em 4,9 milhões de toneladas, disse Alexei Kokin, analista-chefe da corretora russa Otkritie, à Reuters.

Na quinta-feira, a Sakhalin Energy, a operadora do projeto, disse que produziu 11,5 milhões de toneladas de GNL e cerca de 3,7 milhões de toneladas de seu óleo bruto Sakhalin nas instalações de Sakhalin-2 em 2022, superando seu plano de produção. Isso é 10% a mais do que o projeto produzido no ano anterior.

A empresa conseguiu continuar a produção, apesar “um período de pressão sem precedentes de fatores externos sobre a produção e a atividade econômica”, de acordo com Andrey Oleinikov, diretor administrativo da Sakhalin Energy.

De acordo com o comunicado da empresa, os embarques de GNL e petróleo em 2022 foram entregues aos compradores no prazo, em total conformidade com os termos do Contrato de Compra e Venda de Ações, enquanto sua produção permaneceu dentro do cronograma. Os principais mercados de exportação são Japão, China, Coreia do Sul e Indonésia, disse a Sakhalin Energy.

