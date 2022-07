Reino Unido alerta sobre ajuda militar à Ucrânia — CMIO

Londres pediu anteriormente aos parlamentos nacionais escocês e galês que destinassem milhões de libras de fundos públicos para apoio militar a Kiev

Ministros escoceses e galeses disseram que o governo britânico levou seus fundos orçamentários para ajuda militar à Ucrânia, expressando preocupações de que isso poderia abrir um precedente. O Tesouro disse à Escócia e ao País de Gales que contribuam para um pacote de armas de £ 1 bilhão (US $ 1,2 bilhão) ou tenham seus orçamentos reduzidos.

A secretária de finanças escocesa, Kate Forbes, disse na quarta-feira que a Escócia concordou em fornecer o financiamento de £ 65 milhões (US $ 78,7 milhões), mas apenas “nesta ocasião”. Ela advertiu que “Isso não deve ser visto como qualquer tipo de precedente”, enquanto a ministra das Finanças do País de Gales, Rebecca Evans, disse que foi forçada a reservar £ 30 milhões (US $ 36,3 milhões) destinados a “áreas descentralizadas como saúde e educação”.

As áreas descentralizadas do Reino Unido são controladas por ministros nos parlamentos nacionais da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Evans disse que era “não está certo” para usar seus fundos para ajuda militar e defesa, uma área de gastos não descentralizados. Ao mesmo tempo, ela acrescentou que o País de Gales continuará a fornecer apoio humanitário aos ucranianos que chegam ao país todos os dias em busca de refúgio do conflito.

O governo escocês disse que o dinheiro seria usado para ajudar a financiar “sistemas sofisticados de defesa aérea e milhares de peças de kit vital para soldados ucranianos” para ajudar Kiev a combater a ofensiva militar da Rússia. A Escócia já havia fornecido de forma independente £ 4 milhões (US $ 4,8 milhões) em ajuda humanitária básica – saúde, água e saneamento e abrigo – para refugiados ucranianos.













De acordo com o ministro da Educação do País de Gales, Jeremy Miles, havia “sem consulta” sobre a questão da ajuda militar, embora um porta-voz do governo do Reino Unido tenha dito à BBC que era incorreto “dizer que o governo galês não foi consultado… eles foram consultados e concordaram em fazer uma contribuição.”

Simon Clarke, secretário-chefe do Tesouro, pediu às administrações descentralizadas que contribuíssem para um fundo de £ 1 bilhão para fornecer à Ucrânia equipamentos de última geração, entregando diretamente o dinheiro de seus orçamentos ou aceitando uma redução do bloco subsídios que recebem de Westminster.

O Tesouro do Reino Unido “discordo fortemente” com a caracterização do ministro escocês do pedido de ajuda, dizendo que vários departamentos do governo foram instados a contribuir com seus gastos insuficientes. Também refutou as alegações de que a medida constitui um precedente para invadir orçamentos devolvidos para áreas de gastos reservadas. “Esta é uma resposta a uma crise extraordinária”, disse o porta-voz ao The Daily Telegraph.

A mídia britânica descreveu o pedido como altamente incomum, já que esses gastos geralmente vêm de Westminster.













O Reino Unido tem sido um dos mais fortes apoiadores da Ucrânia desde o início da ofensiva russa, há quatro meses. Esta semana, prometeu fornecer mais £ 1 bilhão (US $ 1,2 bilhão) para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia, elevando a ajuda militar total dada a Kiev para £ 2,3 bilhões (US $ 2,8 bilhões). O pacote inclui vários tipos de armamento, incluindo M270 Multiple Lance sistemas de foguetes, armas leves antitanque e veículos blindados.

Moscou alertou repetidamente contra o fornecimento de armas para a Ucrânia dos EUA, Reino Unido e outras nações aliadas, dizendo que isso apenas prolongará os combates, enquanto aumenta o risco de um confronto militar direto entre a Rússia e o Ocidente.

As preocupações com os fundos orçamentários devolvidos sendo usados ​​pelo governo do Reino Unido surgiram quando o primeiro-ministro escocês, Nicola Sturgeon, anunciou na terça-feira uma data prevista de 19 de outubro de 2023 para um segundo referendo sobre a independência do Reino Unido.