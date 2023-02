Brasil multa Telegram — CMIO

Aplicativo de mensagens terá que pagar mais de US$ 236 mil por não suspender contas de apoiadores do ex-presidente

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou o aplicativo de mensagens Telegram por descumprir uma ordem judicial anterior, que exigia a suspensão de contas pertencentes a apoiadores do ex-presidente.

A decisão anterior foi tomada em janeiro como parte de um inquérito sobre atos de vandalismo em prédios públicos na capital do país. Obrigou o serviço de mensagens a bloquear cinco contas diferentes do deputado eleito Nikolas Ferreira e outros “para impedir a propagação de manifestações criminosas.”

De acordo com a Suprema Corte, o Telegram foi multado em R$ 100.000 (cerca de US$ 20.000) por dia pelo descumprimento da decisão, elevando o total da multa imposta à empresa para US$ 236.527. O tribunal deu ao Telegram cinco dias para pagar.

"O descumprimento doloso dos provedores envolvidos indica, objetivamente, consentimento com a continuação da perpetração dos crimes sob investigação", afirmou. disse a decisão.













Em carta a Moraes, o Telegram disse que nenhum conteúdo criminoso específico foi identificado na ordem e pediu que fosse reconsiderado, informou a CNN.

“Não foram apresentados fundamentos ou justificativas para o bloqueio total do referido canal, ou seja, não foram apresentados os conteúdos específicos que seriam considerados ilegais”. a empresa disse na carta, observando que Ferreira era um funcionário eleito. O deputado foi o candidato mais votado nas eleições de 2022, chegando a 1,47 milhão.

O STF aceitou que o Telegram cumpriu parcialmente a ordem, mas pediu esclarecimentos sobre qual conteúdo específico remover da plataforma.

Em março passado, Moraes ordenou a suspensão do Telegram, alegando que o aplicativo de mensagens havia repetidamente se recusado a cumprir ordens judiciais para congelar contas espalhando desinformação. A suspensão foi revogada dias depois, após a empresa acatar os pedidos.

