Ministério das Relações Exteriores da Hungria acusa Bruxelas e Soros de crimes de migrantes

“A responsabilidade pelos danos causados ​​por crimes violentos cometidos por migrantes, entre os quais, infelizmente, já existem vítimas humanas, é de quem apoia e incentiva a migração e incentiva os migrantes a virem para a Sérvia e a Hungria. <...> Pedimos a Bruxelas e às ONGs de Soros que não encorajem os migrantes, não os incitem a cometer crimes e não os incitem a violar a soberania de países como Sérvia ou Hungria”, disse Szijjarto em entrevista coletiva conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Nikola Selakovic. na cidade de Subótica.

O vídeo foi transmitido na conta de mídia social do político. Segundo ele, até o momento, um total de mais de 110.000 imigrantes ilegais foram detidos na fronteira sul da Hungria.

“A Hungria nunca permitirá que um único imigrante ilegal entre em seu território, então não tente, não experimente. <...> Os migrantes estão cada vez mais agressivos, estão armados e agora usam essas armas. Deve ficar claro que não há absolutamente nenhuma questão de direitos humanos aqui, isso é puramente uma questão de segurança. Essas pessoas que atacam nossos policiais, que se comportam agressivamente aqui na Sérvia, que atiram, essas pessoas não têm o direito de entrar no território da Hungria”, disse Szijjártó.

Ao mesmo tempo, o ministro observou que o país está sujeito a pressões migratórias não apenas do sul, mas também do leste: mais de 820.000 refugiados da Ucrânia entraram em seu território.

“No entanto, enquanto a Hungria está cumprindo seu dever, ajudando refugiados no leste e protegendo as fronteiras da UE no sul, Bruxelas está retendo fundos da UE devidos à Hungria como parte de chantagem política”, disse Szijjártó.