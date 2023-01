Caças caem durante exercícios na Índia – CMIO

Um piloto morreu em um acidente envolvendo um Su-30 e um Mirage 2000, dizem as autoridades

Dois caças caíram durante voos de treinamento sobre o centro da Índia no início do sábado, disseram autoridades militares e civis. Um piloto foi morto no incidente, de acordo com a Força Aérea Indiana.

Um Sukhoi Su-30 de fabricação russa e uma aeronave francesa Mirage 2000 caíram no distrito de Morena, no estado de Madhya Pradesh, twittou o ministro-chefe Shivraj Singh Chouhan. Mais tarde, foi anunciado que os destroços de um avião foram encontrados em Madhya Pradesh, e o outro atingiu o solo no estado vizinho de Rajasthan.

Vídeos nas redes sociais mostram os restos da aeronave e um grande incêndio em um dos locais do acidente.

Segundo relatos, os aviões decolaram da Base Aérea de Gwalior em Madhya Pradesh para exercícios programados. O contato com a aeronave teria sido perdido por volta das 5h30, horário local.

Há especulações na mídia de que os dois aviões podem ter colidido no ar. Até agora, no entanto, não houve comentários oficiais sobre a causa do incidente.

A Força Aérea Indiana confirmou a perda de dois de seus aviões em um tweet. “Um dos três pilotos envolvidos sofreu lesões fatais”, disse, acrescentando que uma investigação foi iniciada.

Os outros dois pilotos foram resgatados e levados às pressas para o hospital, de acordo com o administrador local em Madhya Pradesh, Ankit Asthana.

O Sukhoi Su-30 da Rússia é um caça multimissão de dois lugares, que existe desde meados da década de 1990. O caça Mirage 2000, produzido pela empresa francesa Dassault Aviation, foi lançado em meados da década de 1980. Está disponível em versões de um e dois lugares.