Autoridades recuam em plano controverso para o superiate de Bezos – mídia – CMIO

O construtor naval holandês voltou atrás no plano de desmantelar uma ponte icônica da cidade em meio a protestos públicos sobre o marco da cidade, informou a mídia local

Uma empresa holandesa que está construindo um superiate para o fundador da Amazon, Jeff Bezos, descartou seus planos de pedir às autoridades de Roterdã que desmantelem uma ponte icônica da cidade para dar lugar ao barco, após protestos públicos.

De acordo com o site de notícias local Trouw, a Oceanco, uma empresa contratada para lançar o iate de € 500 milhões (US$ 520 milhões), desistiu de desmontar temporariamente a ponte Koningshavenbrug, mais comumente chamada de “De Hef.”

O navio de três mastros e 127 metros de comprimento (417 pés), que deve se tornar um dos maiores iates do mundo, é alto demais para passar sob a ponte, já que o De Hef tem apenas 40 metros de altura. 131 pés). Para que a embarcação chegue ao mar com segurança, a seção intermediária deve ser removida temporariamente.

Embora Oceanco e Bezos tenham concordado em cobrir todos os custos associados às obras, o plano de desmontar a ponte provocou uma reação feroz, com milhares de moradores locais ameaçando jogar ovos podres no iate se ele navegar pela cidade.

De acordo com Trouw, a Oceanco ficou tão chocada com a reação que engavetou todos os planos. Além disso, funcionários não identificados do estaleiro disseram que se sentiram ameaçados, enquanto a empresa temia que pudesse ser vandalizada. Por esse motivo, as autoridades locais aparentemente não divulgaram alguns documentos detalhando o plano de desmontar a construção histórica de Koningshavenbrug.













Não está claro o que a Oceanco pretende fazer agora que a opção de desmantelar a ponte está fora da mesa. Ao mesmo tempo, de acordo com o veículo, a empresa pode optar por concluir os trabalhos da embarcação em instalações mais próximas ao mar.

A versão moderna da ponte de 150 anos sobre o rio Maas foi inaugurada em 1927. Ela sofreu grandes danos causados ​​por bombas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou uma das primeiras estruturas da cidade a ser restaurada. Em 1993, deixou de funcionar como ponte ferroviária, mas permaneceu um monumento nacional.

Vários ativistas locais manifestaram sua oposição ao desmantelamento da ponte. Em fevereiro, Ton Wesselink da sociedade histórica local Historisch Genootschap Roterodamum disse, conforme citado pela emissora Rijnmond: “Os empregos são importantes, mas há limites para o que você pode e deve fazer com nosso patrimônio industrial.”