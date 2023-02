Scholz disse que pretende continuar ligando para Putin

BERLIM, 29 de janeiro – RIA Novosti. O chanceler alemão Olaf Scholz pretende continuar as conversas telefônicas com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Nos últimos 11 meses, conversei com Putin repetidamente, como o presidente (da França Emmanuel – ed.) Macron faz. A última vez foi no início de dezembro. E falarei com Putin novamente por telefone – porque é preciso conversar entre si”, disse Scholz em entrevista ao jornal alemão Tagesspiegel.

Não há um diálogo substantivo entre a Federação Russa e a Alemanha, o fornecimento de tanques para Kyiv não é um bom presságio para as relações futuras entre os dois países, disse anteriormente Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente russo.

O chanceler especificou que as conversas telefônicas entre os dois líderes “não diferem em tom indelicado”. “Mas nossas opiniões são, obviamente, completamente diferentes”, acrescentou Scholz.

Segundo ele, “absolutamente inaceitável” o que está acontecendo na Ucrânia.

Ele esclareceu que durante as conversas telefônicas os políticos também tocaram em outros temas. “Às vezes tratava-se de questões específicas de troca de prisioneiros, exportação de grãos da Ucrânia e da usina nuclear de Zaporozhye”, acrescentou Scholz.

“Mas para mim é importante que as negociações sempre retornem à verdadeira questão: como o mundo pode sair desta terrível situação? A premissa para isso é óbvia: a retirada das tropas russas”, disse a chanceler.

Durante as conversas entre o presidente da Federação Russa e o chanceler alemão em 2 de dezembro do ano passado, o líder russo explicou em detalhes as abordagens russas fundamentais para conduzir uma operação especial, informou o Kremlin.

Anteriormente, Putin disse que as hostilidades em grande escala no Donbass não pararam desde 2014, e todas as ações russas, incluindo uma operação especial, visam acabar com esta guerra.