Relatório da ONU classifica a China como ‘um ponto brilhante’ – CMIO

A previsão econômica para Pequim é moderada, mas melhor do que a perspectiva “profundamente deteriorada” para a UE

A China ultrapassará as economias ocidentais este ano, tendo abandonado suas regras de Covid-zero e facilitado a política monetária e fiscal, previu um relatório das Nações Unidas.

O crescimento na segunda maior economia do mundo é projetado para “moderadamente” melhorar em 2023, após um desempenho mais fraco do que o esperado no ano passado, prejudicado por bloqueios severos.

O crescimento do PIB de Pequim deve aumentar de 3% no ano passado para 4,8% em 2023, de acordo com o relatório The World Economic Situation and Prospects, publicado na quarta-feira. A ONU espera que a reabertura da economia chinesa seja “protuberância” como o crescimento provavelmente “ficar abaixo do pré-crise” taxa de 6% a 6,5%.

Enquanto isso, as perspectivas para a UE em 2023 “muito deteriorado” à medida que as crises de energia e custo de vida empurram os Estados membros para uma “suave” recessão durante o inverno. O relatório conclui que o produto interno bruto na UE crescerá apenas 0,2%, bem abaixo dos 3,3% em 2022.

A economia dos EUA deverá crescer apenas 0,4% em 2023, em comparação com o crescimento estimado de 1,8% em 2022.

O crescimento econômico global geral diminuirá de 3% em 2022 para 1,9% em 2023, marcando uma das taxas mais baixas das últimas décadas.

“No entanto, as perspectivas econômicas de curto prazo permanecem altamente incertas, pois persistem inúmeros riscos econômicos, financeiros, geopolíticos e ambientais”, disse. disse o relatório, acrescentando que o crescimento global “moderadamente” recuperar para 2,7% em 2024 se “Os ventos contrários macroeconômicos começam a diminuir no próximo ano.”

Mais cedo, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou que uma “desaceleração severa” da economia global se agiganta em meio a alta inflação, aperto monetário agressivo e “aumentadas incertezas”. Ele acrescentou que muitas economias “correm o risco de entrar em recessão, mal tendo recuperado do choque da pandemia.”

