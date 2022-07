“O (papel) da Turquia é absolutamente importante para resolver a situação, eles estão fazendo todos os esforços possíveis, graças ao presidente Erdogan pelos esforços feitos. A possibilidade de exportar grãos depende do consentimento da Rússia. A Grã-Bretanha oferece a possibilidade de desminagem, oferecemos a possibilidade de segurar os navios que serão necessários para exportar o grão, disse Johnson em discurso no Parlamento.

A ONU afirmou repetidamente a ameaça de uma crise alimentar devido à escassez de grãos, o Ocidente acusou a Rússia de neutralizar o fornecimento de grãos ucranianos aos mercados mundiais, Moscou rejeitou categoricamente tais acusações. Ao mesmo tempo, as próprias autoridades de Kyiv criaram muitos obstáculos à exportação de grãos para exportação: além do incêndio criminoso revelado de grãos no porto de Mariupol, as tropas ucranianas realizaram mineração no Mar Negro, o que não permite que grãos sejam transportados para os mercados mundiais por navios.