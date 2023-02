O Kremlin anunciou a ausência de conversas com Scholz na agenda de Putin

MOSCOU, 29 de janeiro – RIA Novosti. Ainda não há conversa telefônica entre os líderes da Federação Russa e da Alemanha, Vladimir Putin e Olaf Scholz, na agenda do presidente da Rússia, mas ele está aberto para comunicação, disse o secretário de imprensa do chefe do estado russo, Dmitry Peskov RIA Novosti.

Scholz disse anteriormente em entrevista ao Tagesspiegel que pretende continuar falando ao telefone com Putin. Segundo ele, a última vez que se falaram foi no início de dezembro, e ele voltará a falar com o presidente russo por telefone, “porque é preciso conversar um com o outro”.