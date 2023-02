Jerusalém atingida pelo segundo tiroteio em 24 horas – CMIO

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e hospitalizadas depois que um atirador abriu fogo em Jerusalém no sábado, disse a polícia israelense. Eles afirmaram que o suspeito, que tem apenas 13 anos, foi “neutralizado”.

As vítimas são um pai e um filho, de 47 e 22 anos, respectivamente, informou o jornal Haaretz, citando o serviço de resgate do país.

Segundo a polícia, o suspeito foi baleado por dois civis armados que portavam armas licenciadas.

“Uma checagem de identidade do terrorista, que foi ferido e dominado, revela que ele era um morador de 13 anos de Jerusalém Oriental”, disse. disseram no Twitter.

O incidente ocorreu no bairro de Silwan, em Jerusalém Oriental, horas depois que sete pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas do lado de fora de uma das sinagogas da cidade na noite de sexta-feira. O agressor era um palestino de 21 anos de Jerusalém Oriental. Ele foi morto por oficiais.













De acordo com a polícia, 42 pessoas foram presas após o ataque de sexta-feira, incluindo “membros da família do terrorista”. As forças de segurança foram aumentadas em Israel e na Cisjordânia, com a polícia colocada no “Altíssima” nível de alerta.

Na quinta-feira, as forças de segurança israelenses invadiram o campo de refugiados de Jenin, na parte norte da Cisjordânia. Autoridades disseram que o exército pretendia prender três suspeitos de terrorismo, que abriram fogo e foram mortos. As autoridades locais informaram que nove palestinos morreram no ataque.

Vários foguetes foram disparados de Gaza contra Israel na manhã de sexta-feira. Israel respondeu atacando alvos em Gaza, que as autoridades disseram pertencer ao grupo militante Hamas.