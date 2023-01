Alberto Fernández garante que Argentina não pretende enviar armas para a Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estão “brincando com fogo” ao fornecer armas para a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou que a transferência de armas do Ocidente para a Ucrânia não ajudará no sucesso das negociações entre Rússia e Ucrânia e terá efeitos negativos.