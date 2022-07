Pesquisa prevê resultado de possível revanche entre Trump e Biden em 2024 — CMIO

O ex-presidente dos EUA tem cinco pontos de vantagem sobre o titular antes de um possível confronto em 2024

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, conseguiu uma vantagem inicial sobre o titular Joe Biden em uma potencial revanche nas eleições de 2024, de acordo com uma nova pesquisa do Emerson College.

A pesquisa foi realizada de 28 a 29 de junho e coloca o apoio a Trump em 44% em uma eleição hipotética, enquanto Biden está em apenas 39%. Outros 12% votariam em outra pessoa, com 5% ainda em cima do muro. Trump também conseguiu manter sua parcela de apoiadores intacta desde que a mesma pesquisa foi realizada em maio, enquanto o apoio de Biden caiu de 42%.

A pesquisa também descobriu que a maioria dos americanos desaprova o presidente Biden (53%), o Congresso (70%) e a Suprema Corte (54%). Ao mesmo tempo, Biden tem um índice de aprovação de 40%, um aumento de dois pontos desde o mês passado.

Nas eleições de meio de mandato marcadas para novembro deste ano, 46% dos americanos pretendem votar em seu candidato republicano ao Congresso, com 43% dos entrevistados planejando apoiar os democratas. Esses números permaneceram relativamente inalterados desde o mês passado, com os republicanos obtendo uma vantagem de 3% sobre os democratas, em 45% e 42%, respectivamente.













Enquanto isso, embora o ex-presidente Trump tenha sugerido repetidamente que buscaria a reeleição em 2024, ele ainda não anunciou formalmente sua candidatura.

No ano passado, o presidente Biden confirmou seu plano de buscar a reeleição, com a vice-presidente Kamala Harris presumivelmente tomando seu lugar ao seu lado como companheira de chapa. No entanto, alguns democratas têm questionado se ele deveria realmente participar da eleição. Citando “dezenas de funcionários democratas frustrados, membros do Congresso e eleitores”, o New York Times sugeriu em um relatório no mês passado que o atual presidente Joe Biden poderia ser substituído como candidato do partido em 2024. No entanto, o Times se recusou a divulgar os nomes de quaisquer candidatos democratas alternativos viáveis ​​que ainda não tenham perdido para Biden nas primárias de 2020.

Uma recente pesquisa Harvard CAPS-Harris vista por Hill mostrou que apenas 29% dos americanos querem que Biden concorra novamente em 2024, com 71% dos entrevistados se opondo à sua possível reeleição.













No entanto, de acordo com a pesquisa do Emerson College, a maioria dos eleitores democratas (64%) ainda acredita que Biden deve ser o candidato do partido em 2024, enquanto 36% não estão satisfeitos com essa perspectiva. O ex-presidente Trump provavelmente seria o favorito do Partido Republicano, com 55% dizendo que o apoiariam nas primárias republicanas. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que é amplamente visto como um candidato em potencial caso Trump decida permanecer aposentado, obteve 20%.

Os democratas atualmente detêm uma maioria mínima no Senado e na Câmara dos EUA. No entanto, a menos que eles encontrem uma maneira de aumentar a confiança do público e forneçam soluções para uma série de problemas enfrentados pelos americanos comuns, o partido pode acabar perdendo pelo menos uma câmara para os republicanos se as pesquisas forem alguma indicação de como as pessoas pretendem votar no semestres de 2022.