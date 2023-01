Membro da UE para bloquear sanções à indústria nuclear russa – PM – CMIO

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que novas penalidades só vão acelerar a inflação

A Hungria vetará quaisquer sanções da UE que possam afetar a colaboração com o setor de energia nuclear da Rússia, disse o primeiro-ministro Viktor Orban na sexta-feira em entrevista à rádio estatal.

Kiev pediu repetidamente ao bloco de 27 nações que inclua a indústria nuclear russa em sua lista de sanções, com alguns Estados membros apoiando a ideia.

As autoridades húngaras haviam dito anteriormente que a cooperação com a Rússia em energia nuclear é essencial para Budapeste, que planeja expandir uma usina nuclear construída na Rússia.

“Não permitiremos que [EU’s] planeja incluir a energia nuclear nas sanções a serem implementadas,” disse o primeiro-ministro, enfatizando que as penalidades contra a energia nuclear “obviamente deve ser vetado.”

As novas medidas punitivas são “fora de questão,” Orban disse, acrescentando que eles iriam acelerar a inflação no país sem litoral.













A usina nuclear de Paks, a única desse tipo na Hungria, foi inaugurada no início dos anos 80 e usa tecnologia nuclear soviética. A Hungria quer mais que dobrar sua capacidade com dois novos reatores, construídos pela estatal russa Rosatom. Gerando quase metade da energia do país, a usina também obtém seu combustível nuclear da Rússia.

A posição intransigente de Budapeste sobre o assunto foi expressa anteriormente pelo ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

As metas que a Comissão Europeia deve incluir em seu décimo pacote de sanções anti-Rússia ainda não foram compartilhadas com os estados membros da UE.

O governo húngaro criticou repetidamente as sanções da UE contra a Rússia relacionadas à Ucrânia, observando que as penalidades não conseguiram enfraquecer o país de maneira significativa, mas correm o risco de destruir a economia europeia.

