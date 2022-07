KRASNOYARSK, 4 de julho – RIA Novosti. O território de Krasnoyarsk concordou em cooperar com Sverdlovsk e a região de Sverdlovsk da República Popular de Luhansk e, no âmbito do acordo, ajudará na restauração de equipamentos sociais, informa o serviço de imprensa do governador.

“Ele (o acordo) oferece não tanto uma assistência mecenato quanto uma cooperação real, cujo elemento mais importante é a restauração da infraestrutura social da cidade e da região. Nossos especialistas, juntamente com nossos colegas de Sverdlovsk, identificaram ações prioritárias para o reparo de instalações sociais e de infraestrutura. Em duas semanas, um grande grupo de residentes de Krasnoyarsk estará aqui especialistas que estarão envolvidos em seu exame detalhado e esquemas de logística de construção. Nosso programa conjunto de interação é focado em anos, portanto, é necessário determinar uma lista não apenas de prioridades, mas também de planos para o futuro”, cita o serviço de imprensa do governador Uss.

Segundo ele, as obras prioritárias nas escolas começarão dentro de um mês para ter tempo de concluí-las até o início do ano letivo. Antes do tempo frio, está planejado concluir a maior parte do reparo de sistemas de aquecimento e telhados. “O principal é juntos, com a melhor qualidade e no menor tempo possível”, observou o chefe da região.