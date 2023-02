O serviço de fronteira da Ucrânia disse a quem diz respeito a proibição de viajar para o exterior

MOSCOU, 29 de janeiro – RIA Novosti. A proibição de viagens ao exterior de funcionários públicos ucranianos também se aplica a pessoas inaptas para o serviço militar, disse Andriy Demchenko, porta-voz do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia (SFSU), no domingo.

Nesta semana, as autoridades ucranianas proibiram vários funcionários e policiais de viajar para o exterior sem um propósito oficial. De acordo com o decreto, a proibição de deixar o país se aplica a ministros e seus deputados, deputados parlamentares, chefes de autoridades centrais e deputados, chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky e seus deputados, chefes do Serviço de Segurança da Ucrânia, Banco Nacional e deputados, ouvidores e representantes, chefes de outras autarquias e dirigentes das divisões estruturais dos órgãos do Estado. A proibição também se aplica a juízes, promotores e todos os funcionários que tenham reserva de mobilização.