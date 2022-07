Washington ajudará a garantir vitórias de Kiev, diz John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos EUA

Washington acredita que é muito cedo para discutir as negociações de paz entre Moscou e Kiev, já que nenhum dos lados está pronto para tais negociações, disse o Coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional (NSC), John Kirby, à Fox News no domingo.

Quando perguntado se o presidente dos EUA, Joe Biden, deveria “Empurre” Rússia e Ucrânia para negociações de paz, Kirby disse que, em vez disso, era “É hora de os EUA continuarem a apoiar a Ucrânia.” O objetivo de Washington é garantir que Kiev “consegue determinar como a vitória é decidida” no conflito em curso e “em que termos”.

“Não queremos ver a Ucrânia derrotada pela Rússia e é por isso que continuamos a apressar a ajuda e a assistência”. disse o alto funcionário do NSC, acrescentando que só os EUA já alocaram US$ 7 bilhões em ajuda e assistência à Ucrânia.













Falando sobre possíveis negociações futuras, Kirby disse que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky “Vai lhe dizer que não é o momento para essas discussões.” Presidente russo Vladimir Putin “não mostrou nenhuma indicação de que está interessado em negociações negociadas” também, acrescentou o funcionário dos EUA.

No início desta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Kiev poderia encerrar o conflito em um dia ordenando que suas tropas e forças nacionalistas deponham suas armas e atendam às demandas apresentadas por Moscou. A Rússia já havia acusado a Ucrânia de atrasar as negociações de paz, que não ocorrem desde março. O lado ucraniano insistiu que só voltaria à mesa quando estivesse em um “posição de negociação mais forte”. O principal negociador de Kiev, David Arakhamia, sugeriu na semana passada que esse momento pode chegar no final de agosto.

No domingo, Peskov disse que eram os EUA e seus aliados que estavam “apostando na continuação da guerra” e impedindo Kiev de sequer pensar em paz. O Kremlin acredita que chegará o momento das negociações, pois o bom senso acabará prevalecendo.













A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.