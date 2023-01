Moscou descarta discutir acordo com Japão sobre pesca nas Ilhas Curilas

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou, neste domingo (29), que Moscou notificou o governo japonês de que não pretende promover consultas intergovernamentais para discutir um possível acordo com Tóquio sobre a autorização para pesca marítima a pescadores japoneses no sul das Ilhas Curilas.

Segundo o órgão, “as relações russo-japonesas começaram a se deteriorar rapidamente” após o início da operação especial na Ucrânia, e a decisão do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, de aderir às sanções contra a Rússia lideradas pelos EUA e seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O MRE russo destacou que o governo do Japão, “em violação a todas as normas e regras do direito internacional, começou a adotar medidas hostis contra a Rússia, incluindo 15 pacotes de sanções pessoais e setoriais”.

“No contexto das medidas anti-russas tomadas pelo governo japonês, que obviamente vão contra o espírito e a letra do acordo de 1998 sobre o fortalecimento e desenvolvimento da boa vizinhança, o lado russo informou a Tóquio que não poderia concordar em realizar consultas intergovernamentais sobre a implementação deste acordo”, disse o ministério.

Panorama internacional Japão está criando tensões artificiais sobre Ilhas Curilas, diz Rússia

Os diplomatas enfatizaram que “não aceitam categoricamente” quaisquer protestos de Tóquio em conexão com esta decisão.

“Para normalizar o diálogo, os vizinhos japoneses devem mostrar respeito elementar pelo nosso país, um desejo de melhorar as relações bilaterais”, disse o órgão.

Anteriormente, a agência de notícias japonesa Kyodo informou que as autoridades russas, pela primeira vez em 22 anos, se recusaram a realizar consultas com Tóquio sobre as condições para os pescadores japoneses pescarem nas águas das Ilhas Curilas este ano, com base em um acordo de 1998, o que afetará negativamente a pesca japonesa nos próximos meses.

O acordo russo-japonês de 1998 regula a pesca japonesa no mar territorial russo na área das ilhas Curilas do sul e ocupa um lugar especial no contexto da cooperação russo-japonesa no campo das pescas.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor